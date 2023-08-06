أقوال فتاة تعدى عليها صبي وعاكسها في المرج

استمعت نيابة المرج لأقوال فتاة اتهمت شاب بسحلها والتعدي عليه بقطعة سيراميك فأصابها بجرح في الوجه.

وقال الفتاة التي تبلغ من العمر 15 عاما أنها أثناء سيرها في الشارع بدأ المتهم والبالغ من العمر 13 سنة بمعاكستها ووصفها بكلمات تخدش الحياء وعندما طلبت منه التوقف تمادى في أفعاله وقذفها بالحجارة.

وأضافت الفتاة أنها توجهت إلى والدة المتهم لشكواها فتعدت عليها هي الأخرى وامسك الصبي بكسر سيراميك وتعدى به عليها فأصابها في وجهها.

Advertisements

كشف التقرير الطبي لفتاة اتهمت شابا بسحلها والتعدي عليها لمعاتبتها له على معاكستها في الشارع في منطقة المرج عن إصابتها بجرح طولي في الوجه استلزم 25 غرزة وفترة علاج تتجاوز الـ 15 يوما.

وكانت المتابعة الأمنية رصدت تداول واقعة بشأن تعرض فتاة للضرب بمنطقة المرج بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 30 /7 /2023 حضرت لقسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة ربة منزل وبصحبتها نجلتها "مصابة بجرح قطعي بالوجه" - مقيمتان بدائرة القسم وقررت بحدوث مشادة كلامية بين نجلتها وجيرانهما (ربة منزل ونجلها) بالمنطقة محل سكنهما وذلك حال معاتبة نجلتها للأخيرعلى معاكستها أثناء سيرها بالمنطقة تطورت لقيامه بالتعدي عليها مُحدثًا إصابتها المنوه عنها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما وبمواجهتهما أيدا ما سبق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.