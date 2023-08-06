رئيس شعبة السيارات: نمر بمرحلة كارثية والعربية بتزيد بالـ2 مليون جنيه (فيديو)

أسعار السيارات، قال عمر بلبع رئيس شعبة السيارات بالغرفة التجارية: "نمر بمرحلة كارثية في سوق السيارات بعد جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، مرورا بارتفاع سعر صرف الدولار وتعويم الجنيه، وعدم توافر العملة وتراجع أعداد السيارات المستوردة".



ظروف صعبة في سوق السيارات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "كل ما ناخد نفسنا ونتفائل بحدوث انفراجة في سوق السيارات تحصل ظروف قدرية واقتصادية تزيد الأمور سوءا".



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مشكلة أسعار السيارات

ولفت: "لن يتعافى قطاع السيارات إلا بعد استقرار سعر الدولار وتوافر العملة بما يضمن جدية الاستيراد والتعامل مع الشركات الأم في الخارج لأن السيارات سلعة مرتفعة السعر لابد من فتح اعتمادات لها بشكل دوري، وتتوافر لها العملة الأجنبية بشكل قابل للتحكم وسلس".



التصنيع المحلي

وأشار: "نصنع محليا ما بين 40 إلى 45% لذلك يجب أن يكون اهتمام بالمنتج المحلي من السيارات، وهذا يحتاج إلى جهد احترافي كبير في السوق".



ارتفاعات كبيرة في أسعار السيارات

وتابع: "الأوفر برايس بقت ظاهرة مرعبة للمنظومة كلها، وتنعكس على حركة البيع والشراء، وتاجر السيارات وقطع الغيار بيحسبها إنه لم يبيع مش هيرفع يبيع الحاجة اللى معاه بنفس السعر، وفيها سيارات بتزيد بالمليون والـ2 مليون جنيه".



وفي وقت سابق، قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات: إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، يتسبب في زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار.

وأوضح حسين، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رفع سعر الفائدة يؤدي لزيادة فاتورة التكلفة الاستيرادية لتدبير سيارات من الدول الخارجية، وزيادة ما يترتب عليها من ضرائب وجمارك، لافتا إلى ان المستهلكين لسوق السيارات الذين يعتمدون على التسهيلات البنكية ونظام التقسيط يمثلون 60 % من حجم المستهلكين.

وتابع خبير السيارات، أن سوق السيارات يستمر في ركود المبيعات بعد التغيرات المستمرة التي تؤثر عليه، بالإضافة لارتفاع أسعار قطع الغيار وتأثره بسعر الفائدة.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

رفع أسعار الفائدة

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.