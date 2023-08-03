الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

خبير: رفع الفائدة يتسبب في زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار

خبير سيارات, فيتو
خبير سيارات, فيتو

‎قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات: إن قرار لجنة  السياسة النقديـة للبنك المركــزي، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، يتسبب في زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار.

 

وأوضح حسين، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رفع سعر الفائدة يؤدي لزيادة فاتورة التكلفة الاستيرادية لتدبير سيارات من الدول الخارجية، وزيادة ما يترتب عليها من ضرائب وجمارك، لافتا إلى ان المستهلكين لسوق السيارات الذين يعتمدون على التسهيلات البنكية ونظام التقسيط  يمثلون 60 % من حجم المستهلكين.

 

Advertisements


وتابع خبير السيارات، أن سوق السيارات يستمر في ركود المبيعات بعد التغيرات المستمرة التي تؤثر عليه، بالإضافة  لارتفاع أسعار قطع الغيار وتأثره بسعر الفائدة. 

 

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%)  ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

 

رفع أسعار الفائدة

 

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.
 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار السيارات اسعار قطع الغيار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري السياسة النقدية الدول الخارجية

الأكثر قراءة

أخبار مصر: سعر الدولار والذهب بعد رفع سعر الفائدة، رسالة ساويرس لـ حمزة نمرة، طالبة بالثانوية تنهي حياتها بسبب مجموع 89 %

إجراء عاجل من السودان على الحدود مع إثيوبيا، ماذا يحدث

رونالدو يتصدر تويتر بعد لقطته مع شيكابالا، ومتابعون: هل أعاد شيكا تيشرت الدون مرة أخرى(فيديو)

زوارق ومسيرات، اللقطات الأولى لأكبر هجوم أوكراني على ميناء تجاري روسي والقرم (فيديو)

بهيجة حافظ، رائدة صناعة السينما المصرية التي أغضبت إيران وأسرتها قاطعتها وحرمتها من ابنتها

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: شديد الحرارة ورياح مثيرة للأتربة وأمطار رعدية بهذه المناطق

أسعار الذهب اليوم الجمعة آخر تحديث

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

Advertisements

منوعات

المزيد

مأساة في كوستاريكا، تمساح يقتل لاعب كرة قدم

توقعات الأبراج حظك اليوم الجمعة 4-8-2023 أبراج الحمل والجوزاء والثور

رشت ملح في عينيه وعذبته حتى الموت، تفاصيل مقتل الطفل موسى تهز الشارع العراق (فيديو)

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 4-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 4 أغسطس 2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 3-8-2023 في نهاية التعاملات

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الخميس 3-8-2023

تعرف على أسعار النحاس اليوم الخميس 3-8-2023

المزيد

انفوجراف

أرقام قياسية في مشتريات المصريين من الذهب خلال النصف الأول من 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 4- 8-2023 بتوقيت القاهرة والمحافظات

خطبة الجمعة اليوم، مساجد مصر تتحدث عن "الحمد في الكتاب والسنة"

المزيد
الجريدة الرسمية