خبير: رفع الفائدة يتسبب في زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار

‎قال اللواء حسين مصطفى، خبير السيارات: إن قرار لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي، اليوم الخميس، برفع سعر الفائدة بنسبة 1%، يتسبب في زيادة أسعار السيارات وقطع الغيار.

وأوضح حسين، في تصريح خاص لـ “فيتو”، أن رفع سعر الفائدة يؤدي لزيادة فاتورة التكلفة الاستيرادية لتدبير سيارات من الدول الخارجية، وزيادة ما يترتب عليها من ضرائب وجمارك، لافتا إلى ان المستهلكين لسوق السيارات الذين يعتمدون على التسهيلات البنكية ونظام التقسيط يمثلون 60 % من حجم المستهلكين.

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وتابع خبير السيارات، أن سوق السيارات يستمر في ركود المبيعات بعد التغيرات المستمرة التي تؤثر عليه، بالإضافة لارتفاع أسعار قطع الغيار وتأثره بسعر الفائدة.

أسعار الفائدة

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%.

رفع أسعار الفائدة

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.

