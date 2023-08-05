الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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ملفات وحوارات

أخبار العقارات اليوم: شروط التقديم على شقق نزهة الأندلس.. وأسعار وحدات جنة مصر للمصريين بالخارج

شقق الإسكان، فيتو
شقق الإسكان، فيتو

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

 

تعرف على أسعار ومساحات أراضي الإسكان الاستثمارية ببرج العرب الجديدة

 

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

 

القابضة تكشف أسباب انقطاع المياه عن حدائق الأهرام

أرجعت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي استمرار انقطاع المياه عن حدائق الأهرام إلى ضعف ضغوط المياه برافع منطقة حدائق الأهرام.

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شقق نزهة الأندلس، تعرف على شروط التقديم والحجز

شقق نزهة الأندلس، ييدأ غدا الأحد حجز شقق مشروع نزهة الاندلس والتى يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، ويضم  الطرح 380 وحدة سكنية بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

 

الإسكان تعلن طرحا جديدا للأراضي حق الانتفاع

أراضي الإسكان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منثلة لوزارة الاسكان عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

 

تعرف على موعد إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء من البرلمان

قانون التصالح فى مخالفات البناء، يستعد البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لمناقشة وإقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك فور إرسال التعديلات الجديدة على القانون من الحكومة إلى المجلس.

 

قانون التمويل العقاري، 3 عقوبات على المخالفين وفقا للقانون

حددت قانون التمويل العقارى العقوبات التى يتخذها مجلس إدارة الهيئة حال وجود مخالفات.

 

الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني

 

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية  مدينة الشروق، بأنه تم بيع 3 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بمواقع متفرقة بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

 

أسعار شقق جنة مصر للمصريين بالخارج (إنفوجراف)


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الإسكان تكشف تفاصيل طرح جديد للأراضي

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