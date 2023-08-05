تعرف على أسعار ومساحات أراضي الإسكان الاستثمارية ببرج العرب الجديدة

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة ببرج العرب الجديدة

وحددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأرض بمدينة برج العرب الجديدة بنظام التخصيص الفوري بنشاط ورش حرفية ومخازن غذائية كالآتي:

أراضي الإسكان المقترحة بمدينة برج العرب الجديدة، فيتو

قطعة أرض رقم 1

قطعة ارض رقم 75 بلوك (18) بالمنطقة الصناعية شرق الثانية 300 متر مربع بنشاط ورش حرفية وسعرها التقديري 1,470 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و1,798 جنيه مصري للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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قطعة أرض رقم 2

قطعة أرض رقم (6) بلوك 18 بالمنطقة الصناعية شرق الثانية بمساحة 300 متر مربع بنشاط ورش حرفية وسعرها التقديري 1,470 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و1,798 جنيه مصري للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 3

قطعة أرض رقم (1-2-3) بالمنطقة الفاصلة شمال المنطقة الصناعية الثال بمساحة 11,279 متر مربع بنشاط ورش حرفية وسعرها التقديري 2,125 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و2,600 جنيه مصري للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.



النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة ببرج العرب الجديدة

النسبة البنائية: لا تزيد عن 65% من مساحة قطعة الارض.



الارتفاع: المسموح به حتى 15 مترا.



المساحات: تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.



مدة التنفيذ: ثلاث سنوات من تاريخ استلام الأرض.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة ببرج العرب الجديدة

يتم استكمال نسبة السداد حتي 25% من قيمة الارض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 15% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة علي التخصيص ) بالإضافة الي (١٪مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) علي ان يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسة؛ ويتم سداد باقي ثمن الارض على 6 اقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الاول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الاقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنية المصري من البنك المركزي المصري عن مده ثلاث اشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 1% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.