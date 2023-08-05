الأحد 06 أغسطس 2023
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عقارات

تعرف على موعد إقرار قانون التصالح فى مخالفات البناء من البرلمان

مخالفات البناء، فيتو
مخالفات البناء، فيتو

قانون التصالح فى مخالفات البناء، يستعد البرلمان خلال دور الانعقاد الرابع المقرر انطلاقه في أكتوبر المقبل، لمناقشة وإقرار مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك فور إرسال التعديلات الجديدة على القانون من الحكومة إلى المجلس.

 

تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء 

كان مجلس النواب في انتظار تلك التعديلات خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه اضطر لفض دور الانعقاد الثالث دون إقرار تلك التعديلات نظرا لتأخر وصولها إليه.

 

مخالفات البناء، ويستهدف مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء القضاء على السلبيات الموجودة في مشروع القانون القديم، لاسيما وأنه لم يؤت ثماره على النحو الأمثل، كما أنه لم يتم حتى الآن حصول العديد من مقدمي الطلبات على نموذج 10.

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أبرز المعلومات في مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

حظر التصالح بمخالفات السلامة الإنشائية وحماية الآثار ونهر النيل.

 

يمنع التصالح في مخالفات إنشاء المقابر الخاصة.

 

تشكيل لجان معنية بإجراءات التصالح لإجراء المعاينات.

 

 وحددت المادة (٢) من قانون التصالح في  مخالفات البناء الجديد عددًا من الحالات التي يجوز التصالح فيها وفقا لهذا القانون.

 

 ويجوز للجهة الإدارية المختصة التصالح في بعض مخالفات البناء، التي لا تخل بالسلامة الإنشائية للبناء، وتقنين أوضاعها، والتي ارتكبت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وعلى الأخص المخالفات الآتية:

 

1. تغيير الاستخدام في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط أن يثبت القيام به قبل العمل بأحكام هذا القانون.

 

 

مخالفات البناء

 

2. التعديات الواقعة على خطوط التنظيم المعتمدة، وذلك بالنسبة للتعديات الواقعة قبل اعتماد خط التنظيم، أو الواقعة على الشوارع التخطيطية غير المنفذة على الطبيعة.

 

3. التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا بشرط الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من شرط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كافة أصحاب حقوق الارتفاق.

 

 

 

4. المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز المنصوص عليها بالمادة (٢) من القانون رقم (١٤٤) لسنة ٢٠٠٦ بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، وذلك وفق الشروط الآتية:

 

 

 

‌أ. أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المبنى أو المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.

 

 

 

‌ب. ألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.

 

 

 

‌ج. ‎ألا تؤثر المخالفات في المبنى ولا تفقده مقومات قيده بالسجل.

 

 

 

‌د. موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

 

 

5. المخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك وفق الشرطين الآتيين:

 

 

 

‌أ. ‎‎ألا تؤثر المخالفات على النسيج العمراني للمناطق ذات القيمة المتميزة.

 

 

 

‌ب. ‎موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

 

 

 

6. تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق المخطط الاستراتيجي متى وافقت جهات الاختصاص عليها.

 

 

 

التصالح فى مخالفات البناء 

 

8. تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، بشرط أن يكون الاستخدام المطلوب التصالح عليه متكاملًا مع الاستخدامات المصرح بها بالمنطقة.

 

 

 

9. البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:

 

 

 

‌أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.

 

 

 

‌ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

 

 

‌ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.

 

 

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون المستندات، والضوابط، والشروط الأخرى، اللازم توفرها للتصالح في مخالفات البناء.

 

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