شقق نزهة الأندلس، تعرف على شروط التقديم والحجز

شقق نزهة الأندلس، ييدأ غدا الأحد حجز شقق مشروع نزهة الاندلس والتى يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، ويضم الطرح 380 وحدة سكنية بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

شروط حجز وحدات مشروع نزهة الأندلس

وتخصيص الوحدات السكنية سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكانن وعلى مستوى شروط الحجز كالتالي:

١.أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

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٢.لم يسبق للمتقدم او لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

٣.تعد أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة الاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

٤. تعد كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملًا لأحكامه. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

٥. يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

٦. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

٧. البيع شامل المباني وما يخصها مشاعا في الأرض المقام عليها الوحدات المباعة والأجزاء المشتركة كلا بنسبة تعادل مساحة الوحدة المباعة إلى إجمالي مساحة وحدات المبنى الكائن به الوحدات وذلك دون الحق في تملك السطح أو أية أراضي تحيط بالمبنى أو الجراج الكائن أسفل العمارة.

٨. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

٩. الجراجات الكائنة أسفل العمارات بالمشروع سيتم تخصيصها للسادة المنتفعين بالمشروع وفقا لأسلوب التخصيص الذي يحدده الحساب وبمقابل مادي وفقا لما سيرد توضيحه بالشروط المالية.