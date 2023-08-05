الأحد 06 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

شقق نزهة الأندلس، تعرف على شروط التقديم والحجز

شقق الاسكان، فيتو
شقق الاسكان، فيتو

شقق نزهة الأندلس، ييدأ غدا الأحد حجز شقق مشروع نزهة الاندلس والتى يطرحها صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي التابع لوزارة الإسكان، ويضم  الطرح 380 وحدة سكنية بالتجمع الثالث مدينة القاهرة الجديدة.

شروط حجز وحدات مشروع نزهة الأندلس

وتخصيص الوحدات السكنية سيكون بنظام التخصيص بأسبقية الحجز (online) من خلال موقع الحجز الإلكتروني لبنك التعمير والإسكانن وعلى مستوى شروط الحجز كالتالي:

١.أن يكون المتقدم للحجز شخصًا طبيعيًا مصري الجنسية وأن يكون له أهلية التصرف أو التعاقد ويجوز التقدم للحجز لشخص بصفته وليا طبيعيا على قاصر أو وصى عليه بقرار وصاية.

Advertisements

٢.لم يسبق للمتقدم او لأحد أفراد اسرته الزوج والزوجة والأولاد القصر ) الحصول على وحدة أو قطعة أرض ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي وفي حالة مخالفة ذلك يحق للحساب إلغاء الحجز / التخصيص دون حاجة إلى إنذار أو استصدار حكم قضائي.

٣.تعد أحكام القانون رقم (59) لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة واللائحة العقارية للهيئة وتعديلاتها - وكذلك أحكام قانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الخصوص والقانون 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية مكملة ومتممة الاشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نص فيها.

٤. تعد كراسة الشروط جزءًا لا يتجزأ من عقد البيع ومكملًا لأحكامه. الوحدات السكنية المعروضة للبيع مخصصة للاستخدام السكني فقط ولا يحق للمشتري أو خلفه العام أو الخاص تغيير الاستخدام المخصص من أجله الوحدة وفي حالة مخالفة ذلك يتم تطبيق اللوائح والضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن مع فسخ العقد دون تنبيه أو انذار او استصدار حكم قضائي واتخاذ الاجراءات المترتبة علي فسخ العقد طبقًا " للقواعد المعمول بها في هذا الشأن حيث أنه تم تحديد اسعار بيع الوحدات للاستخدام السكني فقط".

٥. يقر المتقدم للحجز بأنه قد أطلع علي كافة الشروط والمواصفات والبيانات والمعلومات الواردة بهذه الكراسة ووافق عليها وان تقدمه للحجز بعد سداد مقدم جدية الحجز بمثابة موافقة نهائية على هذه الشروط.

٦. ما لم يرد بشأنه نص خاص في تلك الشروط يخضع للأسس والقواعد المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة القوانين ذات الصلة واللائحة العقارية وتعديلاتها المعمول بها بالهيئة وكذا كافة القرارات والقواعد المتبعة في هذا الشأن دون اعتراض الراسي عليه الوحدة حاليا أو مستقبلًا.

٧. البيع شامل المباني وما يخصها مشاعا في الأرض المقام عليها الوحدات المباعة والأجزاء المشتركة كلا بنسبة تعادل مساحة الوحدة المباعة إلى إجمالي مساحة وحدات المبنى الكائن به الوحدات وذلك دون الحق في تملك السطح أو أية أراضي تحيط بالمبنى أو الجراج الكائن أسفل العمارة.

 ٨. بعض وحدات الدور الأرضي قد تشمل على حدائق بمساحات مختلفة وفقا لما تسفر عنه مخططات تنسيق الموقع وسيتم إتاحة تلك الحدائق بمقابل حق انتفاع وفقا للقواعد المتبعة بالهيئة في هذا الشأن.

خطوات تسلم شقق مشروع الإسكان الفاخر "جنة"

٩. الجراجات الكائنة أسفل العمارات بالمشروع سيتم تخصيصها للسادة المنتفعين بالمشروع وفقا لأسلوب التخصيص الذي يحدده الحساب وبمقابل مادي وفقا لما سيرد توضيحه بالشروط المالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الإسكان الاقتصادى الاسكان الاجتماعي التعمير والاسكان القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة

مواد متعلقة

جرائم هزت الشارع المصري في رمضان.. أب يقتل طفله.. وآخر يقتل عمه وخاله

صفاء أبو السعود لـ (فيتو): أغنية أهلا بالعيد ماركة مصرية مسجلة.. ونجاحها "فضل الله"

أقباط‭ ‬مصر.. قصة‭ ‬الانحياز‭ ‬التاريخى‭ ‬لـ‭ ‬‮«‬الحق‭ ‬الفلسطيني‮»‬.. البابا‭ ‬شنودة‭ ‬الثالث‭ ‬يصدر‭ ‬قرارًا‭ ‬بمنع‭ ‬الأقباط‭ ‬من‭ ‬زيارة‭ ‬القدس‭ ‬عام ‭ 1980

العهدة‭ ‬العمرية.. حكاية‭ ‬أول‭ ‬وثيقة‭ ‬للتعايش‭ ‬في‭ ‬القدس.. كواليس‭ ‬الرحلة‭ ‬الخالدة‭ ‬للفاروق‭  ‬عمر‭ ‬بن‭ ‬الخطاب‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬المقدس‭.. ‬ ولماذا‭ ‬رفض‭ ‬الصلاة‭ ‬في‭ ‬الكنيسة

اللجان‭ ‬الإلكترونية ‬الحاكم‭ ‬بأمره‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الدراما‭ ‬الرمضانية.. والأسعار تختلف‭ ‬من‭ ‬منصة‭ ‬لأخرى‭ ‬

دعاء ليلة القدر مستجاب.. احرص عليه (فيديو)

الإسكان تكشف تفاصيل طرح جديد للأراضي

5 علامات جديدة تؤكد أن ليلة القدر في هذا الموعد.. والسر في سورة القدر

الأكثر قراءة

انتهاء اجتماع مرتضى منصور مع مجلس إدارة الزمالك، بيان رسمي وقرارات مهمة

خالد بيبو يظهر العين الحمراء للاعبي الأهلي بقرار مفاجئ ضد أحمد عبد القادر

رسالة صادمة من خالد الجوادي مترجم كولر لـ جماهير الأهلي

مرتضى منصور يقرر تأجيل الإعلان عن قرارات اجتماع مجلس إدارة الزمالك

حارس مرمى الأهلي: عبد الحفيظ قرر الابتعاد عن العمل الإداري وهذه وجهته المقبلة

بعد ظهور ثعبان سام داخل حبة فلفل أخضر، البحوث الزراعية تكشف مفاجأة (فيديو)

الزمالك يحتاج إلى دفع هذا المبلغ لرفع قرار إيقاف القيد قبل يوم الثلاثاء

تنسيق الكليات 2023، الحد الأدنى للقبول بالجامعات والمعاهد الحكومية بالتنسيق

Advertisements

منوعات

المزيد

إطلاق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري في أسكتلندا

العائلة المالكة تتعمد تجاهل الاحتفال بعيد ميلاد ميجان ماركل

دب يتسبب في تأخير رحلة جوية من دبي لبغداد ( فيديو)

مقتل عامل داخل منجم في بولندا بسبب هزة أرضية

المزيد

خدمات

المزيد

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب خلال شهري يونيو ويوليو

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مساء اليوم السبت 5 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث للأسعار

بكام اليورو، استقرار سعر اليورو اليوم السبت في البنوك

المزيد

انفوجراف

مواطن ياباني يحقق حلمه ويحول نفسه إلى كلب، ما القصة (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 6 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

أسباب عدم تحقق آثار الاستغفار

خالد الجندي: بعض الأبناء بيطلعوا ولا عارفين رب ولا دين ولا أي شيء (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية