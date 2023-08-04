الإسكان تطرح أراضي استثمارية بالقاهرة الجديدة

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة القاهرة الجديدة

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأرض بمدينة القاهرة الجديدة بنظام التخصيص الفوري بنشاط وتجاري وعمراني وخدمي كالآتي:

أراضي الإسكان المقترحة بالقاهرة الجديدة, فيتو

قطعة أرض رقم 1

قطعة أرض رقم 47 أ منطقة المستثمرين الجنوبية – التجمع الخامس - القاهرة الجديدة مساحة 21.000 متر مربع بنشاط عمرانى متكامل (فدان - 50 فدانا) وسعرها التقديري 9,715 جنيها مصريا للمتر مربع في حالة الكاش و11,886 جنيها مصريا للمتر مربع بالتقسيط، ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض هذا على أن تكون عملة السداد بالدولار.

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قطعة أرض رقم 2

قطعة ارض رقم (64) منطقة مركز خدمات البنفسج 1 – التجمع الاول بمساحة 11,520 متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة وسعرها التقديري 16,175 جنيها مصريا للمتر مربع في حالة الكاش و22,916 جنيها مصريا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 3

قطعة ارض رقم (3) منطقة مركز خدمات الياسمين – التجمع الاول بمساحة 14,700 متر مربع بنشاط تعليمي مدرسة وسعرها التقديري 17,640 جنيه مصري للمتر مربع في حالة الكاش و24,991 جنيها مصريا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 4

قطعة ارض رقم (D 9) بالمنطقة التاسعة خدمات القرنفل – التجمع الاول بمساحة 1,261 متر مربع بنشاط طبي وسعرها التقديري 19,315 جنيها مصريا للمتر مربع في حالة الكاش و24,206 جنيهات مصرية للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

قطعة أرض رقم 5

قطعة أرض رقم (372) القطاع الثالث بمركز المدينة بمساحة 541 مترا مربعا ونشاطها تجاري وسعرها التقديري 67,735 جنيها مصريا للمتر مربع في حالة الكاش و73,909 جنيهات مصرية للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض هذا على أن تكون عملة السداد بالدولا.

قطعة أرض رقم 6

قطعة ارض رقم (413) بالقطاع الثالث بمركز المدينة بمساحة 920 مترا مربعا بنشاط تجاري وسعرها التقديري 61,525 جنيها مصريا للمتر مربع في حالة الكاش و67,133 جنيها مصريا للمتر مربع بالتقسيط ويكون مبلغ جدية الحجز 5% من قيمة الأرض هذا على أن تكون عملة السداد بالدولار.

مدة تنفيذ مشروعات أراضي الإسكان بالأنشطة الخدمية

تكون مدة التنفيذ لجميع الأنشطة الخدمية (3) ثلاث سنوات من تاريخ الاستلام.

جميع الأنشطة التعليمية (مدارس) 5 سنوات من تاريخ الاستلام.

جميع الأنشطة التعليمية (معاهد - جامعات) تكون مدد التنفيذ كالتالي:

للمساحات حتى 5 أفدنة: مدة التنفيذ (5) سنوات.

للمساحات أكبر من 5 أفدنة وحتى 20.00 فـدان: مدة التنفيذ (7) سنوات

للمساحات أكبر من 20.00 فدان: مدة التنفيذ (10) سنوات.

الأنشطة العمرانية المتكاملة (من تاريخ صدور أول قرار وزاري للمشروع):-

حتى 20 فدانا: مدة التنفيذ (3) سنوات.

للمساحات أكبر من 20 فدان وحتى 50.00 فدان: مدة التنفيذ (4) سنوات

للمساحات أكبر من 50.00 وحتى 100.00 فدان: مدة التنفيذ (5) سنوات.

للمساحات أكبر من 100.00 فدان وحتى 450 فدانا: مدة التنفيذ (6) سنوات.

من للمساحات أكبر من 450 فدانا: مدة التنفيذ (8) سنوات.

بالنسبة للمشروعات العمرانية المتكاملة بمساحة 20 فدان فأكثر وذلك بمدن (الفيوم الجديدة - غرب قنا – الفشن الجديدة – ملوي الجديدة – توشكى الجديدة – أخميم الجديدة – سلام مصر– رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – أسوان الجديدة – برج العرب الجديدة– أكتوبر الجديدة) تم منحها مهلة إضافية للتنفيذ لمدة عام واحد يضاف لمدة التنفيذ المسموح بها للمشروع.

الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بالقاهرة الجديدة

اراضي الاستثمار بالدولار الامريكي

يتم استكمال نسبة السناد حتى 25% من قيمة الأرض بالدولار الأمريكي (5% تم سدادها ونسبة الـ20% تلتزم الشركة بسدادها خلال ٦٠ يوما من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص) بالإضافة إلى (١ مصاريف إدارية.. مجلس أمناء وعلى أن يتم سداد باقي 75% من قيمه الأرض بالدولار الأمريكي من خارج البلاد علي ٣ أقساط متساوية تمثل قيمة كل قسط 25% من قيمه الأرض وذلك خلال عام من تاريخ اخطار الشركة بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وعلى ان يتم الإحالة للجنة المختصة بالتسعير لتحديد سعر المتر المربع لقطعة الأرض فور موافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص وعلى أن يتم احتساب الأقساط بالجنيه المصري محملة بالفوائد البنكية (الفائدة المعلنة من البنك المركزي المصري يوم استحقاق القسط على الرصيد المدين) على أن يتم السداد بالمعادل للدولار لكل من القسط وفائدته بسعر يوم استحقاق القسط وذلك من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة وحتى تاريخ السداد (بالإضافة إلى 2% طبقا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية).

أراضي الاستثمار بالجنيه المصري

يتم استكمال نسبة السداد حتى 15 % من قيمة الأرض بالجنيه المصري (10% تم سدادها ونسبة الـ 5% تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص ) بالإضافة إلى (١٪ مصاريف اداريه و0.5٪ مجلس أمناء) على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية؛ ويتم سداد باقي ثمن الأرض على 10 أقساط نصف سنوية متساوية بالجنيه المصري يستحق القسط الأول منها بعد 6 أشهر من التاريخ المحدد لسداد الدفعة المقدمة، وعلى أن يتم تحميل كافة الأقساط بالأعباء المالية المقررة وفقًا لمتوسط معدل سعر الفائدة المعلن على الجنيه المصري من البنك المركزي المصري عن مدة ثلاثة أشهر السابقة لتاريخ استحقاق القسط بالإضافة الى 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية و0.5% مصاريف إدارية.