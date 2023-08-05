السبت 05 أغسطس 2023
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عقارات

الإسكان: بيع محال تجارية وصيدلية في مزاد علني

مزاد علنى،فيتو
مزاد علنى،فيتو

صرح المهندس على سعد، رئيس جهاز تنمية  مدينة الشروق، بأنه تم بيع 3 محال تجارية وصيدلية بالمزاد العلنى بمواقع متفرقة بالمدينة، وذلك في إطار خطة الجهاز لزيادة الخدمات المقدمة لقاطني المدينة.

وأوضح رئيس جهاز مدينة الشروق، أنه تم استهداف مناطق: دار مصر، الشباب 70م2 و100م2، التاسعة عمارات، وتم ترسية المحال بالأسواق المنفذة عن طريق الجهاز بتلك المناطق بمساحات تتراوح من 22م2: 38م2، والتى ستساهم في توفير أنشطة متنوعة للتيسير على السكان وجعل الخدمات بالقرب من محال إقامتهم، مشيرًا إلى أنه سيتم استكمال خطة الطرح تباعًا لتشمل أنحاء مدينة الشروق كافة.

وفي سياق متصل، أكد المهندس على سعد،  استمرار أعمال رفع كفاءة وتجميل المسطحات الخضراء، لافتًا إلى أنه جارٍ الآن تدعيم وزراعة شتلات الزهور بالحدائق والمتنزهات المفتوحة والجُزر بالحى الأول ومركز المدينة، كما وجه بتكثيف أعمال الرعاية اللازمة حفاظًا على المزروعات.
كما أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 5 قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات داخل كردون أجهزة مدن (السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور)، مؤكدًا  ضرورة منع المخالفات بجميع صورها، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين، بهدف القضاء على الظواهر العشوائية بالمدن الجديدة، وهناك تعليمات بذلك لرؤساء أجهزة المدن، وهذه مسئوليتهم المباشرة.

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ونصت القرارات على أن تزال بالطريق الإدارى مخالفات البناء المقامة على قطعة أرض رقم 470  مجاورة 3 حي النخيل بمدينة السادات، والمتمثلة في بناء أساسات وأعمدة البدروم بدون ترخيص، وكذا التعديات ومخالفات البناء المقامة على قطعة أرض مملوكة للهيئة داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي، والكائنة غرب شارع اسكندرية المؤدي لمركز ومدينة الحمام قبلي طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، والمتمثلة في بناء مبنى دور أرضي عبارة عن 5 محال، بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص البناء اللازمة، وإزالة مخالفات البناء المقامة بشاليه بقرية سياحية بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، وكذا مخالفات البناء المقامة بقرية سياحية أخرى بحري طريق إسكندرية/مطروح الساحلي، داخل حدود جهاز القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي.

كما نصت القرارات على إزالة مخالفات البناء المقامة من شركة بداخل المنطقة الترفيهية الجيرولاند بمدينة العبور، والمتمثلة في بناء عددٍ من المباني بدون الحصول على تراخيص البناء اللازمة.

وتضمنت القرارات أن تتولى أجهزة مدن ( السادات – القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور )، بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ ما نصت عليه القرارات.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل مشروعات الخدمية بمدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، إنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظرًا لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.

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