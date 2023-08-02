الأربعاء 02 أغسطس 2023
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القابضة لمياه الشرب: قضية التوعية بترشيد الاستهلاك على قمة الأولويات

الشركة القابضة لمياه
الشركة القابضة لمياه الشرب، فيتو

أكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن قضية التوعية وترشيد استهلاك المياه تحظى باهتمام الدولة المصرية ويعد تنمية وعي المواطن بقضايا المياه، أحد الأهداف الإستراتيجية للشركة القابضة، والتي تكثف جهودها لهذا الملف الحيوي في ضوء محدودية وثبات الموارد المائية والنمو السكاني المتزايد.

 

 حيث أصبح لازمًا علينا جميعًا توحيد الجهود لتغيير السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع المياه، مع استخدام التكنولوجيات الحديث التي تعمل علي ترشيد استهلاك المياه ومنها القطع الموفرة لاستهلاكات،المياه ووضعت الشركة من خلال إدارات التوعية بالشركات التابعة على مستوى الجمهورية ملامح خطتها القومية لترشيد استهلاك المياه وتوجيه رسائل التوعية التي تناسب مختلف فئات المجتمع، مع وضع أولوية للمرأة والطفل.

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وتعتمد منهجية التوعية على عدة محاور رئيسية:

المحور الأول

زيادة الوعي القومي للمواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على شبكات الصرف الصحي

المحور الثاني

تعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية من خلال بناء شراكة مع منظمات المجتمع المدني والقيادات الشعبية المؤثرة والجهات المعنية بالدولة

المحور الثالث

إبراز مجهودات الدولة في تطوير صناعة مياه الشرب والصرف الصحي ودور الشركة القابضة وشركاتها التابعة كمنظومة فعالة للحفاظ وتنمية استثمارات القطاع لتحقيق الاستدامة.

أعلن المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي عن الشراكة الاستراتيجية والتعاون مع "شركة اكسبوتك تك العالمية" لتنظيم المؤتمر والمعرض الدولي (أكسبوتك الدولي 2023) لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية مياه البحر وإدارة اقتصاديات المياه ومعالجة وتدوير المخلفات

ويأتي ذلك تحت رعاية  عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك في الفترة من 1-3 أكتوبر 2023 بمركز مصر الدولي للمؤتمرات بالتجمع الخامس، القاهرة.

ويأتى انعقاد هذا المؤتمر والمعرض  الدولي (أكسبوتك الدولى 2023) في إطار توجيهات ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة القطاعات ورفع كفاءة منظومة اداره المياه والمخلفات وإعادة تدويرها للحفاظ على البيئة تماشيا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ التي تعكس الخطة الاستراتيجية طويلة المدى للدولة المصرية لتحقيق التنمية الاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.

وأشار رئيس الشركة القابضة للمياه، أنه من المتوقع أن يشارك في هذا الحدث العالمي الهام شركات أوروبية ومحلية متخصصة في قطاعات المياه والصرف الصحي والتحلية والبنية التحتية وتكنولوجيا معالجة المخلفات بأنواعها وإعادة تدويرها حيث ستتم مشاركة 40 شركة ألمانية تابعة للاتحادات الألمانية  بدعم من  وزارة الاقتصاد الألمانية وحماية المناخ للشركات الألمانية العاملة في قطاع المياه والصرف الصحي لتنفيذ مشروعات  مع شركاء مصريين وتحفيزهم على الاستثمار في مصر وربط الصناعة بالاحتياجات المحلية، الأمر الذى يعكس مدى ثقة ورؤية المؤسسات الدولية والقطاع الخاص فى الاقتصاد المصري وآفاقه المستقبلية.

 

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استهلاك المياه الشركة القابضة لمياه الشرب المهندس ممدوح رسلان شبكات الصرف الصحي عاصم الجزار قضايا المياه

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