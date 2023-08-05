الإسكان تعلن طرحا جديدا للأراضي حق الانتفاع

أراضي الإسكان، أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منثلة لوزارة الاسكان عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وسكنية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.



موقع ومساحات أراضي الإسكان المقترحة بالعاشر من رمضان

حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قطع الأرض بمدينة العاشر من رمضان بنظام الإستثمار بحق إنتفاع بنشاط زراعي غذائية كالآتي:

أراضي الإسكان المقترحة بمدينة العاشر من رمضان، فيتو

قطعة أرض رقم 1 شمال شرق المدينة بمساحة 2,041,200 متر مربع بنشاط زراعي القيمة مقابل الانتفاع السنوي 2,184,570 جنيه مصري وقيمة التامين 218,457 جنيه مصري ويكون مبلغ جدية الحجز 10% من قيمة الأرض.

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النسبة البنائية لأراضي الإسكان المطروحة بالعاشر من رمضان

النسبة البنائية: لا تزيد عن 2% من المساحة المخصصة لقطعة الارض.



الارتفاع: المسموح به دور واحد.



المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائى الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.



أراضي ليس بها مصدر مياه ولا شبكه ري.



الحفاظ على نظافة البيئة والالتزام بعدم زيادة المساحة المحددة.



الالتزام بعدم إحداث أي أضرار على استخدامات قطع الأراضي المحيطة.



الالتزام بالمحافظة على المرافق القائمة ان وجدت وحال وجود أي كسور بشبكة المرافق المحيطة يتم الإصلاح على نفقة الشركة.



الإلتزام بآلية التخصيص بنظام مقابل الإنتفاع المعمول بها بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.



المساحات تحت العجز والزيادة طبقا للتحديد النهائي الذى يصدر من ادارة المساحة بجهاز المدينة.



مراعاة احكام القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الاشغالات، والاليات الواردة بقرار مجلس ادارة الهيئة رقم 133 لسنة 2020 والمتضمن آليات التخصيص بنظام مقابل الانتفاع.



اخذ كافة موافقات جهات الاختصاص ( زراعة -........) قبل البدء في اعمال زراعية.



تقديم مقدم الطلب على قطعة الارض عاليه اقرارا منه بمعاينه قطعة الارض معاينه نافيه للجهاله ولا يحق له الاعتراض بخصوص القطعة.



مده حق الانتفاع 15 سنة ويتم تجديدها طبقا الية التخصيص بنظام مقابل الانتفاع المذكورة بموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك حال عدم تعارضها مع خطط التنمية بالمدينة وبموافقة الطرفين.

الالتزام بعدم استغلال الموقع الا في الغرض المخصص له ويحق للهيئة وجهاز المدينة ازالة اي مخالفات علي نفقة الشركة.



الاشتراطات المالية للأراضي الإسكان المقترحة بالعاشر من رمضان

• على صاحب العرض المقبول أن يؤدى خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ إخطاره بقبول عرضه التأمين النهائي إلى ما يساوى 10% من مقابل الترخيص بالانتفاع عن 3سنوات أو أن يكمل التأمين الابتدائي لهذه القيمة ويظل التأمين النهائي ساريًا طوال مدة الترخيص.



• يتم سداد مقابل الانتفاع السنوي في بداية كل سنه من سنوات الترخيص وبما لا يجاوز شهر من تاريخ الاستحقاق وفى حالة تجاوز هذه المهلة يضاف للقيمة المستحقة الأعباء المالية (فائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي والمصاريف الإدارية).

آلية حجز وتخصيص أراضي الإسكان

يتم التقدم لحجز الفرصة الاستثمارية من خلال البوابة الإلكترونية ويتم دراسة الطلب وإخطار الشركة الكترونيا بالقبول الفني من عدمه مسببًا.

آلية التخصيص في حالة قطع الأراضي الأقل من 5 أفدنة لكافة الأنشطة فيما عدا (أنشطة الصناعي والحرفي):

تم تقديم المظروف المالي المغلق بمعرفة من له صفة وفقا للسجل التجاري للشركة أو بموجب توكيل رسمي ويتضمن المظروف استمارة العرض المالي موضحا بها سعر المتر المقدم من الشركة لقطعة الأرض حيث يتم المزايدة على السعر المعلن لقطعة الارض المتقدم عليها ونسبة سداد مقدم الثمن طبقا لعرض الشركة وذلك بالقطاع المالي بالهيئة بمقرها الجديد بوزارة الإسكان بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك خلال أيام العمل في فترة الطرح والمحددة من يوم 1 الى يوم 15 من كل شهر فقط وبحد أقصى الثالثة عصرًا ولن يتم قبول مظاريف بعد ذلك التوقيت.

في حالة تساوي عطاء أو أكثر بنفس السعر تكون الأفضلية للسداد بالدولار الأمريكي وفي حالة التساوي يتم الاحتكام للقرعة.

الترسية على العطاء المقدم لأعلي سعر عن السعر المعلن على الموقع الإلكتروني للهيئة.

يتم دراسة العروض المالية من خلال اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 134 بتاريخ 24/2/2020 بدراسة الطلبات والبت فيها وفقا لتلك الآلية:

يتم استكمال فرق جدية الحجز وفقا للعرض المالي المقدم من الشركة خلال 7 أيام عمل من تاريخ جلسة الفتح المالي وذلك للجنية المصري او خلال 14 يوم عمل في حالة السداد بالدولار الأمريكي من خارج البلاد وفي حالة عدم الالتزام يعتبر العرض مرفوض ويتم خصم 50% من جدية الحجز المسددة.