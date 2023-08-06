الأحد 06 أغسطس 2023
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اقتصاد

تعرف على شركات السمسرة الأكثر تداولا بالبورصة بتعاملات الأسبوع

البورصة، فيتو
البورصة، فيتو

تصدرت هيرميس للوساطة فى  الأوراق المالية  قائمة شركات الوساطة من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق النيل) خلال الأسبوع، بقيمة تداول بلغت 2.08 مليار جنيه، تلاها التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.5 مليار جنيه، ومباشر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.3 مليار جنيه، و"إي إف جى الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية" بقيمة تداول بلغت 1.1 مليار جنيه، وثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 970 مليون جنيه، والأهلى فاروس لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 933 مليون جنيه.

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تداولات جلسات البورصة ومستهدفاتها

من جانبها، قالت الدكتورة صفاء فارس، خبيرة أسواق المال: إن جميع المؤشرات في البورصة المصرية في مرحلة تجميع قوي والمؤشر الثلاثيني لديه مقاومة عند ١٧٨٠٠ نقطة واختراق المقاومة يكون المستهدف خلال شهر أغسطس ١٨٥٠٠ نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر ١٧٢٥٠ نقطة.

وأضافت أن المؤشر السبعيني لديه مقاومة عند ٣٥٨٠ نقطة، واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٣٧٠٠نقطة والدعم الرئيسي للمؤشر السبعيني ٣٤٦٠ نقطة.

 سهم البنك التجاري الدولي

وأشارت إلى أنه من أهم القطاعات، في البورصة قطاع البنوك بقيادة سهم البنك التجاري الدولي لديه مقاومة عند ٥٢.٦ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٤ جنيها والدعم الرئيسي للسهم ٥٠.٣٠ جنيه وقطاع الخدمات المالية  سهم بلتون لديه مقاومة عند ٣.٨٨ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٤.٥٠ جنيه والدعم الرئيسي للسهم ٣.٢٠ جنيه  وقطاع الاتصالات  بقيادة سهم المصرية للاتصالات  لديه مقاومة عند ٢٦.٥٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٢٧.٧٠ جنيه والدعم الرئييسي للسهم ٢٥.٣٠ جنيه. وسهم فوري  لديه مقاومة عند ٥.٧٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٦.٤٤ جنيه والدعم الرئيسي للسهم ٥.٢٢ جنيه.

وتابعت: أن قطاع الأغذية والمشروبات  بقيادة سهم جهينة لديه مقاومة عند ١٤.٥٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف ١٥.٤٠ جنيه والدعم ١٣.٧٠ جنيه وكسر الدعم يكون المستهدف الهابط ١٣.٢٣ جنيه. وسهم فوديكو لديه مقاومة عند ٤٧ جنيها واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ٥٠ جنيها والدعم الرئيسي للسهم ٤٣.٣٠ جنيه، وقطاع العقارات بقيادة سهم مصر الجديدة لديه مقاومة عند ١١.٥٠ جنيه واختراق المقاومة يكون المستهدف الصاعد ١٢.٤٠ جنيه والدعم الرئيسي ١٠.٥٧ جنيه.
وأشارت إلى أنه لكي ترتفع المؤشرات خلال شهر أغسطس لابد من دخول سيولة وتنصح بالمتاجرة والاحتفاظ بجزء من السيولة والبعد عن المارجن.

تداولات جلسة نهاية الأسبوع

وهبط  مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.02% عند مستوى 17451 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.58% عند مستوى 21125 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.15% عند مستوى 3510 نقاط، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.13% عند مستوى 5178 نقطة. 

 

تداولات جلسة الأربعاء 

وتراجعت مؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء الماضي، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.182 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.3% عند مستوى 17455 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.52% عند مستوى 21115 نقطة.

بينما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.89% عند مستوى 3505 نقاط، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.86% عند مستوى 5171 نقطة.

تداولات جلسة منتصف الأسبوع 

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات، الثلاثاء، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة. 

 

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الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية التجارى الدولى للسمسرة فى الأوراق المالية التجاري الدولي للسمسرة السوق الرئيسى هيرميس للوساطة فى الاوراق المالية هيرميس للوساطة إي إف جى الدولية للسمسرة فى الأوراق المالية ثاندر لتداول الأوراق المالية الدكتورة صفاء فارس خبيرة أسواق المال المؤشر السبيعيني سهم البنك التجاري الدولي

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