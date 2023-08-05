إصابة 5 أشخاص في انفجار مبنى شمال باريس

أصيب خمسة أشخاص، أحدهم في حالة خطيرة، في انفجار وقع اليوم السبت، في مبنى في الدائرة الثامنة عشرة شمال العاصمة الفرنسية باريس، حسبما أفاد مصدر بـالشرطة الفرنسية.

ووقع الانفجار في الدور الأخير من مبنى مكون من ثلاثة طوابق، في شارع "دونور"، في الدائرة الـ 18 بباريس؛ ما أدى إلى تحطم جزء من الواجهة وإصابة خمسة أشخاص، وفقا لرجال الإطفاء بـ باريس الذين توجهوا إلى مكان الحادث على الفور.

وأفاد سكان المبنى بأنهم سمعوا دوي انفجار شديد، وصل على إثره نحو مائة من رجال الإطفاء إلى مكان الحادث لمواجهة مخاطر اندلاع أي حريق محتمل وامتداده.

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وتم إجلاء سكان المبنى، وأقامت الشرطة طوقا أمنيا لتجنب وقوع حادث آخر.

ولم تندلع أي حرائق لكن رجال الإطفاء يواصلون البحث بين أنقاض جزء الواجهة، الذي تحطم للتأكد من عدم وجود إصابات أخرى، ولا يزال سبب الانفجار غير معروف حتى الآن.

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