السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

ماكرون في رسالة للشعب اللبناني بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا

ماكرون، فيتو
ماكرون، فيتو

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس، باللغة العربية موجهة للشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.


رسالة ماكرون للبنانيين بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت  



وقال ماكرون في تغريدات: "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إنني أفكر بكن وبكم"، وأضاف: "بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".

 


وتابع  ماكرون، في تغريدته "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا.. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت   أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، وما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

واليوم الجمعة أحيا اللبنانيون الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت بمسيرة حاشدة، انطلقت من عدة نقاط في المدينة نحو المرفأ.

وحمل اللبنانيون خلال  المسيرة لافتات مكتوب عليها  "العدالة رغما عنهم.. من أجل العدالة والمحاسبة.. مستمرون".

وتقدم  أهالي ضحايا الانفجار المسيرة، ومعهم سائر المتضررين من الانفجار الذي خطف أرواح أكثر من 224 شخصًا، وجرح 6 آلاف آخرين بينهم 800 شخص، يحملون إعاقات دائمة ومؤقتة، بالإضافة إلي تشريد حوالي 300 ألف شخص.

وقرابة السادسة مساء، رُفع الأذان في المساجد وقرعت أجراس الكنائس، فيما كانت تتلى أسماء الضحايا، وأطلقت البواخر الراسية في مرفأ بيروت صافراتها وانطلقت شهب من النار من مجسم في المكان في محاكاة للانفجار.


وأطلقت آليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء صافراتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحمل المشاركون في المسيرة صور الضحايا، وعلما عملاقا.كما رُفع علم آخر ملطخ بالدماء كدلالة على ما حدث، ولافتات كثيرة تطالب بالحقيقة والعدالة.

 

txt

إليسا في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: في غصة بالقلب ولن ننسى

txt

إحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في شوارع لبنان (صور)

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الرئيس الفرنسي ماكرون منصة إكس تويتر مرفا بيروت الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت

مواد متعلقة

إليسا في ذكرى انفجار مرفأ بيروت: في غصة بالقلب ولن ننسى

إحياء الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في شوارع لبنان (صور)

وزير الداخلية اللبناني: غياب الدولة يعوق التحقيقات في قضية انفجار مرفأ بيروت

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

ليهم حق عليك، بركات يعاتب أحمد عبد القادر بعد هجومه على جماهير الأهلي

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية