ماكرون في رسالة للشعب اللبناني بمناسبة ذكرى انفجار مرفأ بيروت: يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا

نشر الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، تغريدة على حسابه الرسمي على منصة إكس، باللغة العربية موجهة للشعب اللبناني بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.



رسالة ماكرون للبنانيين بمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت





وقال ماكرون في تغريدات: "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إنني أفكر بكن وبكم"، وأضاف: "بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".





أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، إنني أفكّر بكنّ وَبكم.



بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم. وسوف أتذكّر دومًا الحوار الذي دار بيننا.



لبنان لم يكن وحيدًا. وهو ليس وحيدًا اليوم أيضًا. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا. pic.twitter.com/vcORf7IUly Advertisements August 4, 2023



وتابع ماكرون، في تغريدته "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا.. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".



ويذكر أن انفجار مرفأ بيروت أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، وما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.



واليوم الجمعة أحيا اللبنانيون الذكرى السنوية الثالثة لانفجار مرفأ بيروت بمسيرة حاشدة، انطلقت من عدة نقاط في المدينة نحو المرفأ.



وحمل اللبنانيون خلال المسيرة لافتات مكتوب عليها "العدالة رغما عنهم.. من أجل العدالة والمحاسبة.. مستمرون".



وتقدم أهالي ضحايا الانفجار المسيرة، ومعهم سائر المتضررين من الانفجار الذي خطف أرواح أكثر من 224 شخصًا، وجرح 6 آلاف آخرين بينهم 800 شخص، يحملون إعاقات دائمة ومؤقتة، بالإضافة إلي تشريد حوالي 300 ألف شخص.



وقرابة السادسة مساء، رُفع الأذان في المساجد وقرعت أجراس الكنائس، فيما كانت تتلى أسماء الضحايا، وأطلقت البواخر الراسية في مرفأ بيروت صافراتها وانطلقت شهب من النار من مجسم في المكان في محاكاة للانفجار.





وأطلقت آليات الدفاع المدني وفوج الإطفاء صافراتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحمل المشاركون في المسيرة صور الضحايا، وعلما عملاقا.كما رُفع علم آخر ملطخ بالدماء كدلالة على ما حدث، ولافتات كثيرة تطالب بالحقيقة والعدالة.





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