أردوغان يستفز فرنسا بعد قرار النيجر بوقف تصدير اليورانيوم والذهب

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف النيجر لـ تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا يأتي ردا على "الظلم" الذي مارسته باريس لأعوام طويلة.

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن بلاده تتفق مع روسيا في نقل القمح عبر البحر الأسود وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة.

وأوضح الرئيس التركي أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور تركيا خلال الشهر الجاري.

وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا

وأفادت تقارير بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا.

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وتمثل النيجر كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.

إلغاء الاتفاقيات العسكرية بين النيجر وفرنسا

من جهة أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إن سلطات النيجر الشرعية وحدها المخولة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، داعية لاستعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ويخوض المجلس العسكري في النيجر مواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي تتخذ موقفا صارما من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي.

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

والأربعاء الماضي، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"ن اليوم الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

لكنه استدرك قائلا إنه "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق "فرانس برس".

إعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

ولم يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.

إيكواس تهدد الانقلابيين في النيجر

والأحد الماضي أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع قمة في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

وطلبت المجموعة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون والعودة الكاملة الى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

كما قرر قادة "إيكواس"، فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة إلى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".