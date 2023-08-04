السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

أردوغان يستفز فرنسا بعد قرار النيجر بوقف تصدير اليورانيوم والذهب

أردوغان، فيتو
أردوغان، فيتو

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن وقف النيجر لـ تصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا يأتي ردا على "الظلم" الذي مارسته باريس لأعوام طويلة. 

وقال أردوغان، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية، إن بلاده تتفق مع روسيا في نقل القمح عبر البحر الأسود وتحويله إلى دقيق، ثم إرساله إلى الدول الفقيرة.

وأوضح الرئيس التركي أن نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، قد يزور تركيا خلال الشهر الجاري.

وقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا

وأفادت تقارير بإصدار النيجر قرارا بوقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا.

Advertisements

وتمثل النيجر كنزا ثمينا لفرنسا باعتبارها أحد أقوى حلفاء باريس في دول الساحل والصحراء، فضلا عن كونها مصدرا رئيسيا للإمداد باليوارنيوم المستخدم في إنتاج الكهرباء لملايين الأسر بالبلاد.

إلغاء الاتفاقيات العسكرية بين النيجر وفرنسا

من جهة أخرى، قالت الخارجية الفرنسية إن سلطات النيجر الشرعية وحدها المخولة بإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، داعية لاستعادة المؤسسات الديمقراطية في البلاد.

ويخوض المجلس العسكري في النيجر مواجهة مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، التي تتخذ موقفا صارما من الإطاحة بالرئيس محمد بازوم الأسبوع الماضي. 

إيكواس تكشف مصير التدخل العسكري في النيجر

والأربعاء الماضي، قال مسؤول في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"ن اليوم الأربعاء، خلال افتتاح اجتماع لرؤساء أركان غرب إفريقيين في أبوجا إن التدخل العسكري في النيجر سيكون "الخيار الأخير".

 

وصرح مفوض "إيكواس" المكلف الشؤون السياسية والأمن عبد الفتاح موسى "الخيار العسكري هو الخيار الأخير المطروح.

 

لكنه استدرك قائلا إنه "يجب أن نكون مستعدين لهذا الاحتمال"، وفق "فرانس برس".

 

إعادة رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم

وكان زعماء غرب إفريقيا الذين اجتمعوا في قمة استثنائية الأحد في العاصمة النيجيرية قد دانوا الانقلاب وأمهلوا الانقلابيين أسبوعا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم.

 

ولم يستبعدوا إمكانية استخدام القوة.

 

إيكواس تهدد الانقلابيين في النيجر 

والأحد الماضي أمهلت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" خلال اجتماع قمة في أبوجا الانقلابيين في النيجر أسبوعا لإعادة النظام الدستوري من دون أن تستبعد "استخدام القوة".

 

وطلبت المجموعة الإفراج الفوري عن الرئيس محمد بازوم الذي يحتجزه الانقلابيون والعودة الكاملة الى النظام الدستوري في جمهورية النيجر، وذلك وفق قرارات صادرة في ختام قمة استثنائية عقدت برئاسة الرئيس النيجيري بولا تينولو.

 

وحذرت قمة "إيكواس" من أنه في حال "عدم تلبية المطالب في مهلة أسبوع"، ستقوم المجموعة "باتخاذ كل الإجراءات الضرورية.. وهذه الاجراءات قد تشمل استخدام القوة".

 

كما قرر قادة "إيكواس"، فرض عقوبات مالية، وخصوصا تعليق "كل التبادلات التجارية والمالية" بين دولها الأعضاء والنيجر، إضافة إلى "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في محاولة الانقلاب".

باحث يكشف خطة "داعش" لاستثمار أزمة النيجر للتواجد بمنطقة الساحل الأفريقي

فرنسا تطلب من النيجر ضمان سلامة سفارتها بشكل كامل

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أردوغان النيجر انقلاب النيجر اخبار العالم أخبار العالم اليوم يورانيوم النيجر فرنسا والنيجر إيكواس

مواد متعلقة

باحث يكشف خطة "داعش" لاستثمار أزمة النيجر للتواجد بمنطقة الساحل الأفريقي

"داعش" يشن هجوما إرهابيا على شحنة قادمة من مالي إلى النيجر

رفع حظر التجول في النيجر

"إيكواس" تكشف سيناريوهات التدخل العسكري في النيجر

الأكثر قراءة

مصطفى يونس لـ فيتو: رحيل سيد عبد الحفيظ كان متوقعا

تنسيق الكليات 2023، الكليات المتاحة لشعبة علمي رياضة بتنسيق الجامعات 2023

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت 05-8-2023 في مصر

اتحاد الكرة يتلقى خطابا بإيقاف الزمالك للمرة الثالثة

سعر جرام الذهب مساء اليوم الجمعة بالأسواق، المؤشر العالمى للذهب مباشر

بعد مرتضى منصور، أعضاء بمجلس الزمالك يستقرون على الرحيل

محمد علي خير يكشف سر الاستغناء عن سيد عبد الحفيظ ويوجه أسئلة للخطيب

ابنة سعيد صالح تكشف دور علاء مبارك وعادل إمام في علاج والدها (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

قصر بكنجهام ينفي تنظيم فعاليات تزامنا مع الذكرى الأولى لرحيل الملكة إليزابيث

فنلندا تقرر إعدام الآلاف من الحيوانات ذات الفراء لهذا السبب

بتحب الشتا ولا الصيف؟ إجابات مفاجئة للشباب (فيديو)

المرصد الأوروبي يحذر: المحيطات تسجل حرارة قياسية جديدة

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية مساء اليوم الجمعة 4-8-2023 في مصر

تعرف على أسعار النحاس اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 4-8-2023

سعر السكر اليوم الجمعة 4-8-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق الدوريات الإنجليزي والإسباني والفرنسي والسعودي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

من بينها المدينة وخزائن الأرض، أسماء مصر في القرآن الكريم

تفسير رؤية الخوخ في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة

المزيد
الجريدة الرسمية