الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

حبس 9 عناصر إجرامية أداروا بؤرة إجرامية مسلحة لتجارة المخدرات بالقليوبية

حبس عصابة المخدرات
حبس عصابة المخدرات في طوخ، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 9 عناصر إجرامية كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية في طوخ 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم.

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كانت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية من تمكنت ضبط تشكيل عصابى مكون من 9 أشخاص لـ 7 منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة القليوبية؛ تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم وإدارتهم لبؤرة إجرامية مُتخذين من دائرة مركز شرطة طوخ، مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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المتهمون والمضبوطات، فيتو 

المضبوطات بحوزة المتهمين

وعثر بحوزتهم على (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى" وزنت 10 كيلو جرامات – كمية لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرامات – كمية لمخدر الآيس "الشابو" وزنت 2 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين وزنت كيلو جرام – 1000 قرص لمخدر لعقار "ترامادول" - بندقية آلية - 8 خزينة متنوعة – بندقية خرطوش – 2 طبنجة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 7 أسلحة بيضاء - 9 هواتف محمول – 2 ميزان حساس – مبلغ مالي).
 

 

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والذخائر للدفاع عن نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم واستخدامهم للميزانين لإعداد وتهيئة المواد المخدرة والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,110٫000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

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الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالمواد المخدرة النيابة العامة قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة مركز شرطة طوخ مخدر الهيروين

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