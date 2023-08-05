لغز حريق وزارة الأوقاف .. ألسنة اللهب تلتهم الدور الأخير من المبنى في غياب الموظفين.. والإطفاء تحكم السيطرة على الحريق(فيديو وصور)

تصاعدت أدخنة من مبنى وزارة الأوقاف بوسط البلد، مع دقات الساعة الثامنة والنصف صباحا، ليعقبها ارتفاع ألسنة لهب في الطابق الأخير من المبنى، وخلال دقائق تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا بالواقعة لتخرج 4 سيارات إطفاء مسرعة إلى مكان الحريق.

حريق مبنى وزارة الأوقاف

قوات الشرطة فرضت كردون أمنى فى مكان الحريق فيما دفعت الحماية المدنية بـ 3 سيارات أخرى وسلم هيدرولكى وخزان مياه استراتيجى ليصل الاجمالي إلى 9 سيارات إطفاء لمحاصرة الحريق فى قلب العاصمة خشية امتداده إلى المناطق المجاورة.

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وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال والقيادات الأمنية انتقلوا إلى مسرح البلاغ لمتابعة جهود السيطرة على الحريق.

وكافحت قوات الحماية المدنية الحريق وتمكنت من السيطرة عليه.

لغز حريق مبنى وزارة الأوقاف

وتشير التحقيقات الأولية، بأن اليوم السبت عطلة الموظفين مما أنقذهم من كارثة إثر اشتعال النيران اثناء تواجدهما.

وأضافت التحقيقات بأن وزارة الأوقاف انتقلت كليا إلى المبنى الجديد فى العاصمة الإدارية إلا أن هناك بعض المخازن ما زالت قدم الجرد وبها ملفات مهمة ويرجح أن النيران تسببت فى إتلافها مما يرجح إلى وجود شبه فى الواقعة إلا أن التحقيقات ما زالت قي التحقيق لبيان إذا كانت هناك شبهة جنائية أو لا توجد.

وقام فريق من المعمل الجنائى بالمعاينة بالاضافة الى رجال المباحث بالقاهرة يقوم بإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص كاميرات المراقبة لسرعة كشف حول ملابسات وظروف الواقعة لسرعة كشف ملابسات الحادث وبيان إذا كان هناك شبهة جنائية أو لا.

وقام فريق من النيابة العامة بإجراء معاينة تصويرية لموقع الحريق وأمرت بانتداب المعمل الجنائى لإعداد تقرير عن أسباب الحريق.

وكانت قد دفعت الحماية المدنية بالقاهرة صباح اليوم السبت، بـ 7 سيارات إطفاء للسيطرة على ألسنة اللهب إثر حريق اندلع فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف.

وأصيب 5 أشخاص بحالات اختناق نتيجة الحريق فيما دفع مرفق الإسعاف بـ 5 سيارات وسادت حالة من الهلع بين المواطنين ومرتادى الوزارة وفرضت قوات الشرطة كردونا أمنيا فى محيط البلاغ.

ونشب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف بمنطقة وسط القاهرة صباح اليوم السبت وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى مبنى تابع لوزارة الأوقاف وتصاعدت الأدخنة فى السماء وعلى الفور انتقلت 4 سيارات الإطفاء إلى مكان البلاغ لإخماد الحريق.

حريق مبنى وزارة الأوقاف بوسط البلد

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عملية إطفاء الحريق الذي شب صباح اليوم السبت بمبنى وزارة الأوقاف القديم بشارع صبري أبو علم بباب اللوق بمحافظة القاهرة.

ووجه الشكر لرجال الحماية المدنية على فدائيتهم وتفانيهم في عملهم، وسرعة تحركهم وسيطرتهم على الحريق الذي شب بالدور الأخير علويًّا والغرف التي فوقه، وأحال وزير الأوقاف التحقيق في موضوع هذا الحريق لكل من النيابة العامة والنيابة الإدارية لإعمال شئونهما في الأمر كل فيما يخصه.



وقال وزير الاوقاف، أن الوزارة انتقلت بالكامل انتقالًا كليًّا إلى مبناها الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة من أول يوليو 2023م، وكان وزير الأوقاف قد وجه المختصين بناء على توصيات مجلس الوزراء بضرورة استمرار عقود الصيانة للمبنى القديم واستمرار تأمينه، مع سرعة إخلاء جميع المخازن وأي عهد به، مع إجراء الدراسة اللازمة لآلية استغلال المبنى القديم أو التصرف فيه باعتباره مبنى وقفيًّا مملوكًا لوزارة الأوقاف المصرية، مشيرا الى أنه ستقوم الجهات المختصة بإعمال شئونها في بيان سبب الحريق وأي آثار ترتبت عليه.

مبنى وزارة الأوقاف

مبنى وزارة الأوقاف

مبنى وزارة الأوقاف

تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف

ومن جانبه قرر محافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال، تشكيل لجنة هندسية لفحص مبنى وزارة الأوقاف الذى نشب به الحريق لبيان مدى تأثره من الحادث، مؤكدا أنه لا خسائر بشرية نتيجة الحريق.

ووجه اللواء خالد عبد العال، بسرعة إزالة آثار الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحريق.

وكانت غرفة العمليات المركزية بالمحافظة قد تلقت بلاغًا بنشوب حريق بمبنى وزارة الأوقاف وعلى الفور توجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لموقع الحريق حيث تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه دون إصابات أو وفيات وجارى أعمال التبريد.