الأحد 06 أغسطس 2023
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ملفات وحوارات

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى، وسامسون أكينيولا على رأس القائمة بعد الفشل في فسخ عقده

سامسون أكينيولا،
سامسون أكينيولا، فيتو

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن آخر  تطورات موافقة اتحاد الكرة على فتح باب القيد للقلعة البيضاء من قيد القائمة الأولى للفريق للموسم الجديد.

 

وقال المصدر: إن مرتضى منصور - الصادر بحقه حكم قضائي بعزله من رئاسة نادي الزمالك - نجح فى فتح باب القيد للفريق وقيد القائمة الأولي قبل إعلان رحيله عن الزمالك ولكن النادي لم يحصل حتى الآن على البطاقات الخاصة باللاعبين. 

 

 وشدد المصدر أن نادي الزمالك خاطب الشركة الراعية للنادي وطالبت منهم تحويل 30 مليون جنية من مستحقات الزمالك لدى الشركة لصالح اتحاد الكرة لسداد جزء من مديونية الزمالك لدى الجبلاية وليس كما ذكر أحمد حسام ميدو لاعب النادي السابق بأنه هو من قام بإنهاء أزمة قيد القائمة الأولى للزمالك لدى اتحاد الكرة.

 

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وشدد المصدر، على أن مرتضى منصور حرص على إنهاء أزمة القيد قبل إعلان رحيلة عن الزمالك.

 

وأضاف المصدر، أن الشركة الراعية قامت بمخاطبة اتحاد الكرة وأكدت له بأنها لا مانع لديه لسداد  30 مليون جنيه نيابة عن نادي الزمالك لصالح اتحاد الكرة وسيتم سداد المبلغ على 3 أقساط كل قسط 10 ملايين جنيه ليكون على نهاية السنة الجارية تم سداد الـ30 مليون جنيه.

 

سامسون أكينيولا 

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن إدارة الأبيض قامت بتسجيل جميع اللاعبين في القائمة الأولى باتحاد الكرة ولكن النادي لم يحصل حتى الآن على البطاقات الخاصة باللاعبين. 

 

وتابع المصدر: “رغم رغبة الزمالك بفسخ عقد سامسون أكينيولا فإن الزمالك قام بقيده في القائمة الأولى”. 

 

وفشل الزمالك في فسخ عقد سامسون بشكل مجاني رغم وجود بند في العقد يفيد بفسخ التعاقد مع اللاعب بشكل مجاني بعد أسبوع من نهاية الموسم فإن إدارة الزمالك لم تستطع فسخ العقد بسبب المستحقات المتأخرة لسامسون. 

 

ورغم تسجيل سامسون أكينيولا في القائمة الأولى، فإن اللاعب خارج حسابات خوان كارلوس أوسوريو الذي أخبر الإدارة بذلك والتي حاولت بيع اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أنها لم تجد ناديًا مهتمًّا بشراء اللاعب البنيني. 

 

 وتابع المصدر: "الزمالك وضع اسم سامسون أكينيولا في القائمة المحلية الأولى بعد الفشل في تسويق اللاعب وبيعه وعدم القدرة على فسخ التعاقد بشكل مجاني بسبب مستحقاته المتأخرة. 

 

وأتم المصدر حديثه: "ما زال مصير سامسون أكينيولا مع الزمالك مجهولًا حتى الآن في ظل خروجه من حسابات أوسوريو وعدم القدرة على تسويقه وتوضع مستواه الفني، والزمالك قام بقيد اللاعب في القائمة الأولى لعدم رحيله بشكل مجاني وشكوى النادي. 

سامسون أكينيولا، فيتو 

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