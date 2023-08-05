المشدد 6 سنوات لعاطل بتهمة الاتجار في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

عاقبت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في السيدة زينب، المتهم س. ح. ر، بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة ترويج المخدرات في دائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تعود تفاصيل القضية رقم 19854 لسنة 2022 عندما وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور عن قيام المتهم بترويج المخدرات بدائرة القسم.

وبعد تقنين الإجراءات والتأكد من صحة المعلومات تمكنت مباحث القسم من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الجيزة التي أصدرت حكمها السابق.

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