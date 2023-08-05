الأحد 06 أغسطس 2023
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حوادث

سقوط عنصر إجرامى شديد الخطورة في كوم إمبو بحوزته مخدرات وأسلحة نارية 

ضبط المتهم،فيتو
ضبط المتهم،فيتو

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمره مساعد وزير الداخلية من ضبط عنصر إجرامى شديد الخطورة في كوم إمبو  بحوزته كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية. 

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية  ما تم تداوله على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بتضرر عدد من أهالي إحدى قرى مركز كوم أمبو بأسوان من أحد العناصر الإجرامية لاتخاذه من منزلة وكرًا للترويج للمواد المخدرة.

وأكدت التحريات صحة تلك الواقعة  عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط  عنصر إجرامى شديد الخطورة، سبق إتهامه فى العديد من القضايا أبرزها "مخدرات، سلاح نارى، ضرب " – مقيم بذات القرية وبحوزته ( ٢ بندقية آلية  - ٨ خزائن سلاح آلى - بندقية خرطوش - عدد كبير من الطلقات – 5 كيلو جرامات من مخدر الحشيش – 20 كيلو جرام من مخدر البانجو  - كيلو جرام من مخدر الهيروين – كمية من مخدر الشابو ).

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وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة بقصد حماية نشاطه الإجرامى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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