الأحد 06 أغسطس 2023
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خارج الحدود

إرسال رئيس الوزراء الباكستاني السابق للسجن العمومي بعد الحكم عليه بالسجن 3 سنوات

عمران خان، فيتو
عمران خان، فيتو

ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت أنه تم إرسال رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان للسجن المركزي في روالبندي، بعد الحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.


إرسال عمران خان للسجن العمومي 

ودعا رئيس الوزراء الباكستاني  السابق، أنصاره للتظاهر بعد صدور الحكم ضده واعتقاله من قبل الشرطة في إسلام أباد.
وفي وقت سابق من اليوم السبت قضت محكمة باكستانية، على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن لمدة 3  سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

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الحكم بالسجن على عمران خان 

وأعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد، ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله وقالت وكالة الأنباء رويترز، إن الشرطة الباكستانية قامت بإيقاف عمران خان عقب صدور الحكم وذلك أثناء تواجده في منزله بلاهور.

وأصدرت  الشرطة الباكستانية، اليوم بيانا أكدت فيه  أنه سيتم نقل عمران خان إلى  إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.

وقال خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

ويوم الأربعاء الماضي، رفضت المحكمة العليا الباكستانية،  التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام أباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقًا لأمر صادر عن المحكمة.

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الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات

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المحكمة العليا في باكستان ترفض التماس عمران خان وقف محاكمته

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