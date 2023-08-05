السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات

عمران خان، فيتو
عمران خان، فيتو

قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن لمدة 3  سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

 

الحكم بالسجن على عمران خان 

وقالت وسائل إعلام محلية:" "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد"، ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن الشرطة الباكستانية قامت بإيقاف عمران خان عقب صدور الحكم وذلك أثناء تواجده في منزله بلاهور.

ومن جهتها، أصدرت الشرطة الباكستانية، اليوم بيانا أكدت فيه  أنه سيتم نقل عمران خان إلى  إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.

وقال خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

Advertisements

ويوم الأربعاء الماضي، رفضت المحكمة العليا الباكستانية،  التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.

وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام أباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقًا لأمر صادر عن المحكمة.

وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريق خان القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر، بعدما قضت محكمة إسلام أباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر بسبب التماس من لجنة الانتخابات.

txt

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

txt

داعش يتبنى التفجير الانتحاري في باكستان

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

عمران خان باكستان سجن عمران خان رئيس الوزراء الباكستاني السابق رويترز آسلام آباد

مواد متعلقة

زلزال بقوة 5.4 درجة يضرب باكستان

داعش يتبنى التفجير الانتحاري في باكستان

المحكمة العليا في باكستان ترفض التماس عمران خان وقف محاكمته

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

عبد الحفيظ يسلم تقريره إلى الأهلي بعد قرار توجيه الشكر

اللحظات الأولى لحريق فى مبنى تابع لـ وزارة الأوقاف.. (فيديو وصور)

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية