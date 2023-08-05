الحكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان بالسجن 3 سنوات

قضت محكمة باكستانية، اليوم السبت، على رئيس الوزراء السابق، عمران خان، بالسجن لمدة 3 سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني.

الحكم بالسجن على عمران خان

وقالت وسائل إعلام محلية:" "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد"، ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

وذكرت وكالة الأنباء رويترز، أن الشرطة الباكستانية قامت بإيقاف عمران خان عقب صدور الحكم وذلك أثناء تواجده في منزله بلاهور.

ومن جهتها، أصدرت الشرطة الباكستانية، اليوم بيانا أكدت فيه أنه سيتم نقل عمران خان إلى إسلام آباد بعد القبض عليه في لاهور.

وقال خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

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ويوم الأربعاء الماضي، رفضت المحكمة العليا الباكستانية، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.

وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام أباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقًا لأمر صادر عن المحكمة.

وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريق خان القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر، بعدما قضت محكمة إسلام أباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر بسبب التماس من لجنة الانتخابات.