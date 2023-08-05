السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه بالمطرية

تجديد حبس تشكيل عصابي،فيتو
تجديد حبس تشكيل عصابي،فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المطرية تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بالإكراه تحت تهديد السلاح في منطقة المطرية 15 يوما على ذمة التحقيق.

سرقة المواطنين في المطرية 

تلقى اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن وحدة مباحث قسم شرطة المطرية من ضبط (3 أشخاص – مقيمين بمحافظة القليوبية) وبحوزتهم (مركبة "توك توك"– قطعتى سلاح أبيض "مطواة")، وذلك حال قيامهم بالتعدى بالضرب على (شخصين "مصابين بجروح وطعنات متفرقة بالجسم")، أثناء محاولتهم سرقتهما بالإكراه مستخدمين الأسلحة البيضاء ومركبة "التوك توك " المضبوطين بحوزتهم.

Advertisements

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة ‏المواطنين بالإكراه.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

محكمة جنح المطرية الادارة العامة لمباحث القاهرة قسم شرطة المطرية النيابة العامة اخبار الحوادث اليوم اخبار الحوادث

مواد متعلقة

محاكمة عصابة سرقة حديد كباري المشاة في الوايلي

استمرار حبس شخصين بتهمة سرقة كابلات كهربائية من عواميد الإنارة بالخليفة

الأجهزة الأمنية تحقق في مصرع مسن عقب سرقة سيارته في الإسماعيلية

الأكثر قراءة

حقيقة إقالة سيد عبد الحفيظ من منصبه في الأهلي بسبب تدخلاته الفنية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات ترتيب الرغبات على موقع التنسيق

180 ألف جنيه زيادة أسعار سيارات رينو بعد زيادة الفائدة بـ أغسطس

التعليم تعلن مواعيد تسليم شهادات الثانوية العامة المؤمنة بالمدارس

الزمالك يدفع 30 مليون جنيه لاتحاد الكرة ويقيد القائمة الأولى (مستند)

انخفاض أسعار الذهب اليوم السبت، آخر تحديث في سعر عيار 21

عبد الحفيظ يسلم تقريره إلى الأهلي بعد قرار توجيه الشكر

القبض على عصابة مباحث قسم شرطة المقطم المزيفة

Advertisements

منوعات

المزيد

تجمع ترفيهي في أمريكا يتحول إلى ساحة صراع

الشرطة البريطانية تلاحق لصا سرق خلايا نحل

موظف يحصل على أكثر من 300 ضعف مرتبه بالخطأ

ثوران شمسي هائل يضرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 5-8-2023 في مصر

ثبات سعر الدينار الكويتي في تعاملات الصباح اليوم السبت

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 5-8-2023

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

آخرهم هنا الزاهد وأحمد السعدني، ثنائيات فنية نجحت في تقديم المسلسلات الكوميدية (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجزئ إلقاء السلام برفع اليد أو بالإشارة عن التلفظ به؟

عباس شومان: مقدم المهر ومؤخره بالثقافة الحالية لا علاقة لهما بالمقصود في الشرع

ما هو فضل الدعاء بظهر الغيب

المزيد
الجريدة الرسمية