باريس سان جيرمان يتفق مع كولو مواني للانضمام للفريق

يواصل نادي باريس سان جيرمان، مساعيه لتعزيز خط هجوم الفريق، قبل انطلاق الموسم الجديد 2023-2024.

ويريد الفريق الباريسي، تشكيل قوة هجومية جديدة بعد رحيل ليونيل ميسي، وقرب نهاية رحلة كيليان مبابي في ملعب حديقة الأمراء.

وبحسب فلوريان بليتينبيرج، الصحفي بشبكة سكاي ألمانيا، فإن باريس سان جيرمان أصبح على مقربة من ضم الدولي الفرنسي راندال كولو مواني.

وذكر صحفي "سكاي ألمانيا" أن مهاجم آينتراخت فرانكفورت اتفق بشكل شفهي مع باريس سان جيرمان على الانضمام لصفوفه.

Advertisements

واتخذ الدولي الفرنسي، قرارا بالتحول إلى باريس سان جيرمان والرحيل عن فرانكفورت هذا الصيف، وهو ما أبلغ به مسئولي ناديه بالفعل.

في الوقت ذاته، تبدو مهمة بطل فرنسا، صعبة في ظل مطالبة فرانكفورت بالحصول على 100 مليون يورو نظير بيع اللاعب.

وكان مواني، البالغ من العمر 24 عاما، قد ارتبط اسمه بكبار أوروبا على غرار بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.

حقيقة رحيل لويس إنريكي

نفى نادي باريس سان جيرمان الأنباء التي ترددت مؤخرا بخصوص رغبة لويس إنريكي في الرحيل عن منصب المدير الفني للفريق.

وأعلن باريس سان جيرمان في شهر يوليو الماضي عن تعيين الإسباني لويس إنريكي مديرا فنيا للفريق بعقد مدته عامين.

وأشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى أن إنريكي يدرس الرحيل عن باريس سان جيرمان بسبب حالة التوتر التي يعيشها النادي في الوقت الحالي.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات لأحد المتحدثين باسم باريس سان جيرمان، قال فيها: "شائعات رغبة إنريكي في الرحيل سخيفة وفي غير محلها تماما".

وتجدر الإشارة إلى أن باريس سان جيرمان يشهد وضعا متوترا في الوقت الحالي، بسبب مستقبل لاعبه كيليان مبابي، وهو الوضع الذي يُشعر إنريكي بعدم الراحة وفقا للتقارير الواردة من إسبانيا.