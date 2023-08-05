تشيلسي يتعاقد رسميا مع حارس مرمى جديد لتعويض رحيل ميندي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم السبت، عن التعاقد مع حارس مرمى جديد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وضم تشيلسي الحارس الجديد لتعويض رحيل حارسه الدولي السنغالي إدوارد ميندي إلى أهلي جدة السعودي.

وقال تشيلسي، في بيان على موقعه الرسمي: "أكمل النادي، انتقال الحارس روبرت سانشيز إلى صفوفه، قادما من برايتون".

وأضاف البيان "لقد وقع الدولي الإسباني، الذي خاض 87 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، عقدا مدته 7 سنوات في ستامفورد بريدج".

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وأوضح المديران الرياضيان للنادي، بول وينستانلي ولورانس ستيوارت "نحن سعداء للغاية بقدوم روبرت إلى تشيلسي، لأنه سيضيف المزيد من الجودة إلى مركز حراسة المرمى لدينا".

وأضاف ثنائي البلوز "لقد أثبت روبرت نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز ومثل منتخب بلاده، نحن متحمسون لمشاهدته يعمل مع ماوريسيو بوكيتينو وفريقه التدريبي خلال الموسم المقبل".

أول تعليق من ديساسي بعد الانضمام لتشيلسي

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده مع المدافع أكسيل ديساسي قادما من موناكو الفرنسي.

وقال لاعب تشيلسي الجديد في تصريحاته للموقع الرسمي للنادي: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا، في هذا النادي الكبير. أنا فخور حقًا بأن أكون جزءًا من هذا النادي، وآمل أن أحقق أشياء كبيرة هنا كـ الفوز بالألقاب. سأفعل كل ما بوسعي. لتحقيق تلك الأهداف. أنا طموح جدًا."

وأضاف: "لا يمكنني الانتظار لأشعر بطاقة الجماهير، هذا ملعب جيد للغاية، حيث تكون قريب بشكل جميل من الجماهير. ملعب إنجليزي نموذجي. حماسة الجماهير في الدوري الإنجليزي، والأجواء، وحدة المباريات: إنه شيء يثيرني."

وأكمل ديساسي: "لقد استمتعت بمشاهدة هازارد، دروجبا، لامبارد. أحببت ديفيد لويز كثيرا! كان مجنونا. لقد كان ممتعًا جدًا مشاهدته على أرض الملعب وكان بإمكانه التسديد من مسافة بعيدة. أحب أن أفعل ذلك أحيانًا أيضًا! وأيضًا، سيسك فابريجاس لقد لعبت معه لمدة عامين في موناكو وكان رائعًا. هؤلاء اللاعبون يبرزون."

ولم يكشف تشيلسي التفاصيل المالية للصفقة، غير أن تقارير صحفية بريطانية أكدت أن قيمتها بلغت 45 مليون يورو.

يذكر أن المدافع صاحب الـ25 عاما شارك في 49 مباراة مع موناكو الموسم الماضي بمختلف المسابقات، سجل خلالها 6 أهداف وصنع 4.