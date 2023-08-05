السبت 05 أغسطس 2023
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اسعار التوابل اليوم السبت 5-8-2023 في الدقهلية

اسعار التوابل اليوم،
اسعار التوابل اليوم، فيتو

استقرت أسعار التوابل اليوم السبت بمحلات العطارة والأسواق وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

 

تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليهما كل سيدة منزل وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات:

أسعار التوابل 
 

الفلفل الاسمر بلغ سعره للكيلو 200 الي 300

والكمون بلغ سعره من 200 الي 370

مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها
قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيها
مغات 100 جرام 18.5جنيها
بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات
حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه

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خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه 
قرنفل حصى 100جرام  72.5 جنيه
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيه
ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها
ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها
حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها
شمر وزن 100 جرام 12 جنيها

 

كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها
سمسم أبيض وزن  100 جرام 26 جنيها
سوداني محمص وزن  100 جرام 21 جنيها
سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها
بردقوش وزن  100 جرام 60 جنيها 
ريحان  وزن 100 جرام 8 جنيهات
قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها
شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها

 

عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها
بليلة كيلو 40 جنيها
لوبيا كيلو 85 جنيها
عدس بجبة كيلو 60 جنيها
رز بسمتي سايب كيلو 38 الي 70 جنيها
ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها
كيلو حمص 140 جنيها 
ربع كيلو كمون 95 جنيها
كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات
لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه
بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه
كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها
سماق وزن 100 جرام 25 جنيها
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها 
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها 
جوزة الطيب حصي وزن 100 جرام 96 جنيها
جوزة الطيب مطحون ب 90 جنيها
حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها
روز ماري وزن 100 جرام 25 جنيها 

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سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم السبت 5-8-2023 بالأسواق

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اسعار التوابل الدقهلية بيكربونات الصوديوم رصد جوزة الطيب سعر علبة الشوفان

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