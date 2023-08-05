اسعار التوابل اليوم السبت 5-8-2023 في الدقهلية
استقرت أسعار التوابل اليوم السبت بمحلات العطارة والأسواق وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.
تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليهما كل سيدة منزل وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات:
أسعار التوابل
الفلفل الاسمر بلغ سعره للكيلو 200 الي 300
والكمون بلغ سعره من 200 الي 370
مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها
قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيها
مغات 100 جرام 18.5جنيها
بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات
حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه
خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه
قرنفل حصى 100جرام 72.5 جنيه
بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيه
ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها
ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها
ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها
ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها
حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها
شمر وزن 100 جرام 12 جنيها
كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها
سمسم أبيض وزن 100 جرام 26 جنيها
سوداني محمص وزن 100 جرام 21 جنيها
سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها
بردقوش وزن 100 جرام 60 جنيها
ريحان وزن 100 جرام 8 جنيهات
قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها
شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات
كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها
جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها
عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها
بليلة كيلو 40 جنيها
لوبيا كيلو 85 جنيها
عدس بجبة كيلو 60 جنيها
رز بسمتي سايب كيلو 38 الي 70 جنيها
ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها
كيلو حمص 140 جنيها
ربع كيلو كمون 95 جنيها
كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات
لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه
بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه
كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها
سماق وزن 100 جرام 25 جنيها
فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها
فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها
جوزة الطيب حصي وزن 100 جرام 96 جنيها
جوزة الطيب مطحون ب 90 جنيها
حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها
روز ماري وزن 100 جرام 25 جنيها
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.