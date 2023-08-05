اسعار التوابل اليوم السبت 5-8-2023 في الدقهلية

استقرت أسعار التوابل اليوم السبت بمحلات العطارة والأسواق وفقا للعرض والطلب والمستجدات اليومية.

تعتبر التوابل والبقوليات من أساسيات المطبخ التي تحتاج إليهما كل سيدة منزل وترصد فيتو في التقرير التالي أسعار التوابل والبقوليات في الهايبرات:

أسعار التوابل



الفلفل الاسمر بلغ سعره للكيلو 200 الي 300

والكمون بلغ سعره من 200 الي 370

مرمرية وزن 100 جرام 12 جنيها

قرنفل مطحون 100 جرام 72.5 جنيها

مغات 100 جرام 18.5جنيها

بذور الكتان 100 جرام 7 جنيهات

حبوب الشيا 100 جرام 24.5 جنيه

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خردل حب هندي 100 جرام 9.5 جنيه

قرنفل حصى 100جرام 72.5 جنيه

بيكربونات الصوديوم 100 جرام 6 جنيه

ينسون نجمة وزن 100 جرام 70 جنيها

ملح هيمالايا وزن 100 جرام 65 جنيها

ملح ليمون وزن 100 جرام 13 جنيها

ينسون وزن 100 جرام 28 جنيها

حبة البركة وزن 100 جرام 11 جنيها

شمر وزن 100 جرام 12 جنيها

كراوية وزن 100 جرام 12 جنيها

سمسم أبيض وزن 100 جرام 26 جنيها

سوداني محمص وزن 100 جرام 21 جنيها

سمسم محمص وزن 100 جرام 26 جنيها

بردقوش وزن 100 جرام 60 جنيها

ريحان وزن 100 جرام 8 جنيهات

قرفة مطحونة وزن 100 جرام 20 جنيها

شوفان وزن 100 جرام 9 جنيهات

كاكاو بودرة وزن 100 جرام 34 جنيها

جنزبيل مطحون وزن 100 جرام 20 جنيها





عدس أصفر ربع كيلو 20 جنيها

بليلة كيلو 40 جنيها

لوبيا كيلو 85 جنيها

عدس بجبة كيلو 60 جنيها

رز بسمتي سايب كيلو 38 الي 70 جنيها

ذرة فشار ربع كيلو 18 جنيها

كيلو حمص 140 جنيها

ربع كيلو كمون 95 جنيها

كزبرة حصي 100 جرام 10 جنيهات

لوري ناعم 100 جرام 19.5 جنيه

بصل مجفف 100 جرام 13.5 جنيه

كزبرة مطحونة 100 جرام 11 جنيها

سماق وزن 100 جرام 25 جنيها

فلفل أبيض حصى وزن 100 جرام 38 جنيها

فلفل أبيض مطحون وزن 100 جرام 43 جنيها

جوزة الطيب حصي وزن 100 جرام 96 جنيها

جوزة الطيب مطحون ب 90 جنيها

حبهان ناعم وزن 100 جرام 98 جنيها

روز ماري وزن 100 جرام 25 جنيها