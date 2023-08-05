يوم فى حب المنصورة، انطلاق فاعليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية (صور)

شهد الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، فعاليات تنفيذ وتنظيم جولة بالسيارات الرياضية والدراجات النارية بداية بمدينة المنصورة الجديدة، بمحافظة الدقهلية، حتي مدينة رأس البر بمحافظة دمياط تحت شعار " يوم فى حب المنصورة "

سباق الدراجات، فيتو

انطلقت الفعاليات بمشاركة 50 دراجة نارية و 15 سيارة رياضية، وبحضور الكابتن أحمد رفيق مندوب وزارة الشباب والرياضة، ومحمد القناوي مدير إدارة تنفيذ المشروعات، واسعد هيبه مدير إدارة البرامج والمتابعة، والدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية، والكابتن عماد شادي بإدارة البرامج والمتابعة.

Advertisements

سباق الدراجات، فيتو

بدأت فاعليات الجولة بالدراجات النارية والسيارات الرياضية من محطة بنزين وطنية الساعة 9.30، والتحرك على الطريق الساحلي الدولي اتجاه مدينة المنصورة الجديدة الساعة 10.30، حتي الوصول إلى مدينة المنصورة الجديدة وجوله بداخلها، ثم التوجه إلى قرية "الناقر" على الطريق الساحلي الدولي واستراحة لأداء صلاة الجمعة، الساعة 4 مساءا، والتوجه بعد ذلك إلى مدينة رأس البر وانتهاء الحدث والفاعلية بمدينة رأس البر في تمام الساعة 7.30 مساءًا.

سباق الدراجات، فيتو

جاءت احداث تنظيم فعاليات مهرجان الدراجات النارية والسيارات الرياضية، تحت شعار "يوم فى حب المنصورة"، فى إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة "الإدارة العامة للأحداث والفاعليات الرياضية"، ومديرية الشباب والرياضة بالدقهلية" الإدارة العامة للرياضة "، وبالتنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ودمياط، يهدف إبراز إنجازات الدولة المصرية وخاصة مدينة المنصورة الجديدة فى إطار رؤية مصر 2023 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فى ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

سباق الدراجات، فيتو

يأتي تنفيذ وتنظيم فاعلية الجولة بالدراجات النارية والسيارات الرياضية برعاية وزارة الشباب والرياضة " الإدارة العامة للأحداث والفاعليات الرياضية" بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، واللواء عبد الرحمن شلش رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وتوجيهات الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، وأحمد عبد الخالق مدير عام الإدارة العامة للأحداث والفاعليات الرياضية، وإشراف الدكتور أيمن ربيع وكيل المديرية للرياضة، ومحمد رمضان مدير عام الرياضة.