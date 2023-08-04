توفير سيارات لنقل الشباب لحضور الملتقي التوظيفي بمحافظة قنا غدا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة سوف توفر سيارات مجانا لنقل الشباب من جميع مراكز المحافظة (ذكور - إناث) الحاصلين علي المؤهلات العليا، والمتوسطة، وغير الحاصلين علي مؤهلات، إلي مقر انعقاد الملتقي التوظيفي بالصالة المغطاة بمعسكر قنا الدائم وإعادتهم إلي المراكز مرة أخري، تيسيرا علي الشباب الباحثين عن فرصة عمل.

أوضح محافظ قنا أنه تم تحديد أماكن التجمع والتحرك في كل مركز كالتالي، مركز ابوتشت بجوار كوبري الزرايب بداية التحرك ٨:٣٠ ص، والساعة ٢ ظهرا، والعودة الساعة ١٢ ظهرا، والساعة ٦ مساء، للتنسيق والحجز ا.جمال تليفون/ 01116704146

Advertisements

مركز فرشوط أمام مجلس المدينة، بداية التحرك ٩:١٥ص، والساعة ٢:٤٥ ظهرا والعودة ١٢ ظهرا و٦ مساءا، للتنسيق والحجز ا. محمد سلامة تليفون/ 01154002545

مركز نجع حمادي بجوار مجلس المدينة أمام الإشارة التحرك الساعة ٨:١٥ و٢ مساء والعودة الساعة ١٢ ظهرا و٦ مساء، للتنسيق والحجز ا. أحمد رمضان، تليفون/ 01023772876

مركز دشنا بجوار موقف قنا الجديد، على الخط السريع التحرك الساعة ٩:١٥ والساعة ٢:٤٥ مساء والعودة الساعة ١٢ ظهرا و٦ مساء، للتنسيق والحجز ا. أحمد جيلانى تليفون / 01145489610

مركز قفط من أمام كوبري الزعير التحرك الساعة ٨:١٥ صباحا والساعة ٣ مساء والعودة ١٢، و٦ مساء، للتنسيق والحجز ا.شاذلى، تليفون/01008699987

مركز قوص، من أمام محطة قوص التحرك الساعة ٩ صباحا و٢:٣٠ مساء والعودة الساعة ١٢، و٦ مساء، للتنسيق والحجز ا.محمد حسن، تليفون / 01123283637

مركز نقادة، بجوار موقف نقادة التحرك الساعة ٩:٣٠ صباحا و٢ ظهرا والعودة الساعة ١٢، و٦ مساء، للتنسيق والحجز ا. غادة، تليفون/ ‎01158475559‬‏

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



