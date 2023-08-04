البطولة العربية، الشباب السعودي ينفرد برقم استثنائي

البطولة العربية، حقق الشباب السعودي، رقم استثنائي بعد تأهله لربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، بعد تصدر مجموعته برصيد 7 نقاط، متفوقًا بفارق نقطتين عن النصر صاحب الوصافة.

واستهل الشباب، مشواره في دور المجموعات بالبطولة العربية، بالتعادل مع النصر، قبل الفوز على الزمالك والاتحاد المنستيري.

ويعد فريق الشباب السعودي هو الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه في مباريات دور المجموعات بالبطولة العربية.

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كما بات الشباب، أول فريق سعودي يبلغ ربع النهائي، دون اهتزاز شباكه، وذلك على مدار تاريخ كأس العرب للأندية.

وتأهل الشباب، لملاقاة الوحدة الإماراتي في دور الثمانية لكأس الملك سلمان للأندية العربية، علمًا بأن الفريق السعودي سجل هدفين فقط في دور المجموعات، وكان ذلك أمام الزمالك والاتحاد المنستيري.

واكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، حيث بلغ فريقا الشباب السعودي والنصر السعودي المرحلة المقبلة من عمر المسابقة.



في المجموعة الثالثة، فاز الشباب السعودي على الاتحاد المنستيري التونسي بهدف دون رد، وتعادل الزمالك مع النصر السعودي بنتيجة 1-1.



سجل هدف الشباب أمام الاتحاد المنستيري اللاعب إيفر بانيجا، بينما جاء هدف الزمالك أمام النصر عن طريق أحمد مصطفى، قبل أن يتعادل النصر برأسية كريستيانو رونالدو.



وبتلك النتائج، يحتل الشباب صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه النصر بــ5 نقاط، وتأهلا معًا إلى دور الثمانية.



وفي المجموعة الرابعة، حسم التعادل الإيجابي 1-1 نتيجة مباراة شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، بينما فاز الرجاء المغربي على الوحدة الإماراتي بهدف دون رد.



وسجل هدف فوز الرجاء أمام الوحدة اللاعب زكريا الوردي، بينما جاء هدف شباب بلوزداد بواسطة إسلام بلخير، وتعادل فريق الكويت عن طريق طه ياسين.



وبتلك النتائج يحتل الرجاء صدارة جدول ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط، يليه الوحدة بـ6 نقاط، ليتأهل الفريقان معًا إلى المرحلة المقبلة.



الفرق المتأهلة إلى ربع النهائي

تأهل من المجموعة الأولى كل من الاتحاد السعودي والشرطة العراقي، ومن الثانية السد القطري والهلال السعودي، ومن الثالثة الشباب السعودي والنصر السعودي، ومن المجموعة الرابعة كل من الرجاء المغربي والوحدة الإماراتي.