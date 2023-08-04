أخبار العقارات اليوم: استشاري يحذر من خطر العقارات المخالفة بالإسكندرية.. وتأثير محدود للشهادات الدولارية على السوق

شهدت الساعات الماضية عددًا من التغطيات المهمة تناولتها بوابة "فيتو" في السوق العقاري بقطاعاته المختلفة وأبرزها كالتالي:

أكد المهندس آسر حمدي، الخبير العقاري، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن تأثير إصدار البنوك الشهادات الدولارية على السوق العقاري أمر مفروغ منه.

أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع وبناء قدرات المهندسين والفنيين المتخصصين والقائمين على تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة، وتطوير آليات التشغيل لتصل إلى أعلى مستوياتها حفاظًا على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع.

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أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أرض بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.

أكد الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني وجود بعض المدن في خطر، وعلى رأسها مدينة الإسكندرية التي واجهت في الآونة الأخيرة موجة من العقارات المخالفة ذات الارتفاعات الشاهقة لتصل العمارة الواحدة إلى 20 - 25 دور، في حين لا تتحمل الأساسات مثل هذا الحمل هذا بجانب مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر، والذي من المتوقع أن يقوم بعملية سحب للتربة من أسفل الأساسات في المدن الساحلية، متسببًا في كوارث بالفترات القادمة، والذي يستدعي الانتباه التام من قبل الدولة حاليًا لمحاولة مواجهة الكارثة الطبيعية.

تحرص العديد من البنوك تقديم تمويلات وتسهيلات عقارية، بالإضافة إلى السعي للمساعدة في تشطيب الشقة لتساعد كل مواطن لديه وحدة سكنية، ولم يقف الأمر عند ذلك، بل قامت بعض البنوك مثل بنك البركة مصر بمنح تمويلات لشراء أثاث منزلي، ونستعرض خلال السطور التالية مميزات التمويل.

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل مشروعات الخدمية بمدينة الشيخ زايد.

أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان على أن الصندوق يتعاون حاليا مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا بدلا من 4 بنوك. في بداية مشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لتوفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل مستفيدي مشروع الإسكان الاجتماعي.

انضمت مدينة 6 أكتوبر إلى برنامج المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تضع المدينة تحسين حياة المواطنين على قائمة أولوياتها. بالإضافة إلى ذلك،تبذل المدينة الجهد لتقلل من تلوث الهواء، ولتعزز من استدامة توفر المياه، وتقليل الضوضاء حيث إن للمدن الخضراء دور كبير في الحد من تأثيرات التغير المناخي وتقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون. كما أن للبيئة الخضراء تأثير إيجابي على النواحي الصحية والروابط الاجتماعية لسكان المدن.

قامت سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، بزيارة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ووفد كاميروني يضم الدكتور محمدو لابارانج، سفير الكاميرون لدى جمهورية مصر العربية، والأمين الدائم لوزارة الإسكان والتنمية الحضرية الكاميرونية وعددًا من مسئولي وزارة الإسكان والتنمية الحضرية بالكاميرون، بهدف التعرف على التجربة العمرانية المصرية التي تم ويجري تنفيذها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي،، حيث استقبلهم المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، ومسئولو الجهاز والمشروعات.

التقى الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، سيليستين كيتشا، وزيرة الإسكان والتنمية الحضرية بدولة الكاميرون، والسفير محمدو لابارنج، سفير الكاميرون بالقاهرة، والوفد المرافق لهما، لعرض التجربة العمرانية التي تشهدها الدولة المصرية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخاصة ما تم تحقيقه للقضاء على المناطق غير الآمنة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي تمويلًا عقاريًّا متوافق مع الشريعة الإسلامية حتى مليون جنيه إذا كنت تمتلك وحدة سكنية في إحدى الكمباوندز المختارة.

أراضي الإسكان، كشفت وزارة الإسكان متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح قطع أراض بنشاطات خدمية وعمرانية في مختلف أنحاء الجمهورية بالمدن الجديدة وذلك بنظام التخصيص الفوري.