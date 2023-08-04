الجمعة 04 أغسطس 2023
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عقارات

تعرف على شروط الحصول على التمويل العقاري

التمويل العقاري،
التمويل العقاري، فيتو

يقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي تمويلًا عقاريًّا متوافق مع الشريعة الإسلامية حتى مليون جنيه إذا كنت تمتلك وحدة سكنية في إحدى الكمباوندز المختارة.

 

شروط التمويل العقاري من مصرف أبو ظبي الإسلامي

معدل ربح التمويل للموظفين 11.75%و لأصحاب الأعمال 12.25%.
مدة التمويل: من 6 أشهر إلى 60 شهر.
الحد الأدنى لقيمة التمويل: 10,000 جنيه مصري.
الحد الأقصى لقيمة التمويل: مليون جنيه مصري.
المصاريف الإدارية: تحتسب بنسبة (1,5%) وتخصم من قيمة التمويل.


تطبق الشروط والأحكام
 

قانون التمويل العقارى، وضعت المادة (٤٢) من قانون التمويل العقاري عقوبات صارمة على الشركات حال ارتكاب المخالفات.

 

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ولمجلس إدارة الهيئة في حالة مخالفة الشركة أي من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له أو إذا فقدت شرطًا من شروط الترخيص أو إذا قامت بما من شأنه تهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها أن تتخذ تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:

(أ) توجيه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة فى التنبيه.

ب) مطالبة رئيس مجلس إدارتها بدعوة المجلس أو الجمعية العامة للانعقاد للنظر فى أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم نحو إزالتها.

(جـ) حل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لإدارتها لحين تعيين مجلس جديد بالأداة القانونية المقررة.

(د) المنع من مزاولة كل أو بعض الأنشطة المرخص بمزاولتها لفترة محددة أو منع التعامل مع عملاء جدد.

(هـ) إلغاء ترخيص مزاولة بعض أو كل الأنشطة المرخص بمزاولتها.

ويجوز أن تصدر التدابير المنصوص عليها بالبندين (أ، ب) من رئيس الهيئة، كما يجوز له اتخاذ أي من التدابير المنصوص عليها فى البند (د) من هذه المادة إذا كان الخطر من شأنه أن يترتب عليه ضرر يتعذر تداركه وذلك لمدة أقصاها شهر أو لحين العرض على مجلس إدارة الهيئة أيهما أقرب.

ويجوز لمجلس إدارة الهيئة تقرير ما يراه مناسبًا من تدابير أخرى للحفاظ على حقوق المتعاملين مع هذه الشركة.

كما يجوز للمجلس تحقيقًا لاستقرار السوق أو حماية لحقوق المتعاملين مع الشركة أو فى حالة تعرض الشركة لمشاكل مالية تؤثر على مركزها المالى إلزام الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع أو الأموال المخصصة لمزاولة النشاط أو معدل ملاءتها المالية وفقًا لجدول زمني محدد.

 

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