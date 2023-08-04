السبت 05 أغسطس 2023
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عقارات

تفاصيل ومعدلات تنفيذ مشروعات الطرق بمدينة الشيخ زايد

مشروعات طرق، فيتو
مشروعات طرق، فيتو

كشفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن تفاصيل مشروعات الخدمية بمدينة الشيخ زايد.

وقال المهندس أحمد مصطفى، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال التطوير ورفع الكفاءة لعدد من المجاورات المختلفة بالحيين التاسع والثامن بالمدينة بنسبة إنجاز متقدمة، كما أنه جار تنفيذ أعمال الصيانة بعددٍ من طرق المدينة، وجارٍ طرح أعمال التطوير ورفع الكفاءة لطرق الحى العاشر بالمدينة، نظرًا لأهمية محاور الطرق حيث إنها الشريان الأساسي لأى مدينة ولسهولة تحرك المواطنين والحصول على الخدمات المختلفة.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أنه جارٍ تنفيذ أعمال الطبقة السطحية للأسفلت بمداخل المدينة والمحور المركزي حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى ما يقرب من 90%، مشيرًا إلى أنه بالنسبة لأعمال إنشاء الطرق الجديدة فإنه جارٍ حاليًا تنفيذ أعمال طبقة الأساس وتركيب البردورات بطريق 12، 14 (الطرق المؤدية إلى مشروع جنة 2)، وكذا جارٍ الانتهاء من أعمال الأسفلت للطرق الداخلية بمشروع جنة 2 تزامنا مع قرب مواعيد تسليم الوحدات.

وقال المهندس أحمد مصطفى، إنه جارٍ تنفيذ طريق الريفيرا بطول 3 كم وعرض 45 مترا الواصل بين طريق النزهة وطريق القاهرة/ اسكندرية الصحراوي ووصلت نسبة الإنجاز إلى 42%.

وفي سياق متصل، صرح المهندس أحمد مصطفى، بأنه تم شن حملة غلق وتشميع لمبنى بالحى ١١ المجاورة ٤ لمخالفة شروط التخصيص، وذلك بمعرفة إدارتي التنمية والأمن بالتنسيق مع شرطة التعمير، بهدف منع أي ظواهر عشوائية بالمدن الجديدة والالتزام بالشروط وعدم المخالفة، للحفاظ على المظهر الحضاري بها.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار متابعة أعمال غلق وتشميع وقطع المرافق عن جميع المخالفات بالمدينة والتصدي لها وإزالتها في مهدها.
 

كما أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بوزارة الإسكان على أن الصندوق يتعاون حاليا مع 31 بنكا وشركة تمويل عقاري حاليًا بدلا من 4 بنوك. في بداية مشروع الإسكان الاجتماعى وذلك لتوفير التمويل العقاري للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل مستفيدي مشروع الإسكان الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادة التعاون مع القطاع المصرفي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بنشاط التمويل العقاري، خصوصًا مع الإقبال الكبير من المواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل على الإعلانات التي يطرحها الصندوق.

أخبار العقارات اليوم، أسعار شقق جنة مصر للعاملين بالخارج.. والمجتمعات العمرانية تطرح أراضي استثمارية بالقاهرة الجديدة

أسعار شقق جنة مصر للعاملين بالخارج

وأضافت تسهم مبادرة التمويل العقاري فى زيادة الطلب على شراء الوحدات السكنية بما ينعكس على نمو أعمال قطاع المقاولات والتشييد والبناء لما له من دور في تشغيل العديد من الصناعات الوسيطة، لاسيما وأنها ستعمل على جذب قاعدة أكبر من العملاء المستفيدين من المبادرات التي يقدمها البنك المركزي.

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المجتمعات العمرانية الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة جهاز مدينة الشيخ زايد

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