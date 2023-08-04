استشاري يحذر من خطر العقارات المخالفة بالإسكندرية

أكد الدكتور سعيد حسانين استشاري التخطيط العمراني وجود بعض المدن في خطر، وعلى رأسها مدينة الإسكندرية التي واجهت في الآونة الأخيرة موجة من العقارات المخالفة ذات الارتفاعات الشاهقة لتصل العمارة الواحدة إلى 20 - 25 دور، في حين لا تتحمل الأساسات مثل هذا الحمل هذا بجانب مشكلة ارتفاع منسوب مياه البحر، والذي من المتوقع أن يقوم بعملية سحب للتربة من أسفل الأساسات في المدن الساحلية، متسببًا في كوارث بالفترات القادمة، والذي يستدعي الانتباه التام من قبل الدولة حاليًا لمحاولة مواجهة الكارثة الطبيعية.

Advertisements

وأكد، فى تصريحات خاصة على وجود الكثير من المباني التي قامت الدولة بحصرها الآيلة للسقوط ولكن يرفض سكانها الخروج، وهذا لعدم توفر أماكن بديلة يستطيعون الذهاب إليها، وبرغم جهود الحكومة لحل هذه الأزمة -كما حدث مع سكان منطقة "تل العقارب" بالسيدة زينب، حيث حصل كل منهم على وحدة بديلة لمنزله - لكن لا تستطيع الدولة تقديم نفس الفرص لأكثر من 20 مليون مواطن، أي أكثر من 5 مليون وحدة سكنية، يجب توفيرها لحل هذه الأزمة، وهذا بسبب الأعباء المالية الباهظة والتي لا تستطيع الدولة تحملها في الوقت الحالي.

وأضاف أن الارتفاعات التي نشهدها في الفترات السابقة من الانهيارات العديدة للعقارات ليست بمفاجأة على الإطلاق، وإنما نتاج تراكم أكثر من 50 عاما من الممارسات العمرانية غير المسئولة والتي أدت لوجود الكثير من المخالفات التي لا يمكن تجنب خسائرها في الثروة العمرانية.

وأضاف الدكتور حسانين، فى تصريحات خاصة أن عدم التنفيذ الهندسي الصحيح للعقارات وعدم اتباع الأصول الفنية لإنشاء هذه العمارات وكذلك وجود الآلاف من المباني القديمة التي قد يصل عمرها لفوق الـ100عام وكذلك مشكلة الإيجار القديم التي يرفض بها المستأجرون وكذلك صاحب العقار القيام بأعمال الإصلاحات الدورية للمبني، والذي يؤدي إلى فقدان أرواح عديدة.

وأشار سعيد حساسين إلى أن ظاهرة عدم الاكتراث من ملاك العقارات يسبب مشكلة خطيرة للدولة وعلى أرواح المواطنين، فلا يتحرك مالك المبني إلا عند حدوث مشاكل جسيمة لا يمكن تفاديها، وفي كثير من هذه الحالات لا يتمكن من القيام بالصيانة المطلوبة للمبني حتي يسقط على رأس السكان وأسرته.

وشهدت البلاد مؤخرًا تكرارا لحوادث انهيار العقارات على مر الأسابيع الماضية، وآخرها حادث حدائق القبة والذي وصل عدد ضحاياه إلى 13 مواطنًا، وهذا بالإضافة للخسائر الفادحة في الثروة العقارية المصرية.

كما تقدمت سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني موجه للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بشأن انهيار عقار القبة وعدم تنفيذ قرارات الهدم والترميم بالعقارات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.