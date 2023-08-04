السبت 05 أغسطس 2023
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القابضة لمياه الشرب تعقد ورشة عمل لتحديث مؤشرات الأداء الخاصة بمحطات الترشيح

ورشة عمل لتحديث
ورشة عمل لتحديث مؤشرات الاداء الخاصة بمحطات


أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أهمية رفع وبناء قدرات المهندسين والفنيين المتخصصين والقائمين على تشغيل محطات مياه الشرب والصرف الصحى، لمواكبة التكنولوجيات الحديثة والمتلاحقة، وتطوير آليات التشغيل لتصل إلى أعلى مستوياتها حفاظًا على الاستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى هذا القطاع.


وفى هذا السياق، نظمت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع شركة مياه الشرب بالإسكندرية ورشة عمل خاصة بتحديث مؤشرات الأداء الخاصة بمحطات الترشيح الفائق بمحطة المنشية 1 وذلك خلال الفترة من ٣١ يوليو إلى ٣ اغسطس 


بحضور المهندس أحمد جابر رئيس مجلس إدارة شركة مياه الإسكندرية، والمهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، ولفيف من قادة شركة مياه الاسكندرية.


وأكد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، أهمية عقد مثل هذه الورشة العمل بشركة مياه الإسكندرية، لما تمثله من تبادل من خبرات فى تكنولوجيا تنقية مياه متقدمة ، وهى "ultrafilteration"  لما لها من مميزات من صغر مساحة الأرض لإنشاء هذه المحطات، وجودة مياه منتجة أفضل مقارنة بالترشيح التقليدى.


ووجه بتلبية المطالب المستقبلية من الاحتياجات لمياه الشرب للمواطنين ، والتى هى فى تزايد مستمر نظرا النمو السكانى بالتكنولوجيا الحديثة مثل الترشيح الفائق والتحلية وذلك بحضور عددها  10 من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهى شركات (الشرقية - الدقهلية - المنوفية - الإسكندرية - الاقصر - قنا - كفر الشيخ - مدن القناة - القليوبية - البحيرة)

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وأشار المهندس محمد الشافعى رئيس قطاع التشغيل والصيانة بالشركة القابضة، على أهمية استمرار ذلك النوع من الورش لدعم هذه المنظومة الجديدة مع توفير لجنة خبراء للترشيح الفائق بباقي الشركات والخروج بمواصفات موحدة لمحطات الترشيح الفائق UF والخروج بتوصيات تلائم التوسع الكبير في إنشاء ذلك النوع من المحطات.
وقد ناقش مهندس على البنا مسئول محطات الترشيح الفائق بالشركة القابضة مشاكل تلك المحطات وحلولها الممكنة للحصول علي أفضل أداء لتلك المحطات ومشاركة الخبرات الفنية بين كل العاملين فى هذا المكان على مستوى كل الشركات التابعة، وقد قدمت الورشة عرض محطات (الرضوانية بالأقصر - والمحسمة ب مدن القناة - رأس كاوتش بالبحيرة).

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