عضو التطوير العقاري: تأثير محدود للشهادات الدولارية على السوق

أكد المهندس آسر حمدي، الخبير العقاري، عضو غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات أن تأثير إصدار البنوك الشهادات الدولارية على السوق العقاري أمر مفروغ منه.

أضاف فى تصريحات خاصة أن الأمر الذي يدعو إلى الاطمئنان هو انخفاض نسبة هذا التأثير السلبي على الطلب العقار وهي لا تتخطى الـ15% أو 20% على الأكثر وهذا لان هذه الشهادات تستهدف شريحة معينة من المواطنين إلا وهم المستثمرون الأجانب والمصريون المقيمون في الخارج.

Advertisements

وأطلق بنكا مصر والأهلى شهادات إدخار الدولار، وأعلن البنك الأهلي المصري عن إصدار شهادتي ادخار جديدتين بالدولار الأمريكي لمدة ثلاث سنوات، وذلك تلبية لرغبات العملاء في توجيه مدخراتهم من العملات الأجنبية للاستفادة من الفرص الاستثمارية بمصر، من خلال ادخارها في وعاء ادخاري بعائد مميز يحافظ على تلك المدخرات وتنميتها ومنح العملاء المرونة اللازمة لإدارة مدخراتهم وعوائدها، إضافة إلى منح قروض شخصية بالجنيه المصري للمصريين العاملين بالخارج بضمان مرتباتهم، حيث يبدأ البنك في إصدار الشهادتين وكذا منح قرض بضمان المرتب اعتبارا من الأربعاء الموافق ٢٦ يوليو ٢٠٢٣.

كما رفع بنكا الأهلي ومصر العائد على الشهادة آجال 3 سنوات ذات العائد المتغير في البنكين الأهلي ومصر لتصبح 19.5% بدلا من 18.5% وذلك لارتباطها بسعر الإيداع لدى البنك المركزي حيث قرر البنك المركزي رفع الفائدة مساء أمس 1%.

من جانب آخر يعقد البنك المركزي اجتماعه القادم لتحديد أسعار الفائدة من خلال لجنة السياسة النقدية في 21 سبتمبر المقبل وهو الاجتماع السادس في عام 2023.

أسعار الفائدة، وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا أمس الخميس الموافـــق 3 أغسطس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس (1%) ليصل إلى 19.75%

رفع أسعار الفائدة

على الصعيد العالمي، استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع في التراجع مقارنةً بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو 2023. وفي المقابل، ارتفعت الأسعار الفعلية للبترول خلال الشهر الماضي. كما تراجعت توقعات معدلات التضخم لدى بعض الاقتصادات الرئيسية على الرغم من استمرارها عند مستويات تفوق المعدلات المستهدفة. وفي ذات الوقت، ارتفعت التوقعات الخاصة بالنشاط الاقتصادي العالمي مقارنة بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. ومن المتوقع أن تظل أسعار العائد الرئيسية عند مستوياتها المرتفعة نتيجة استمرار المعدلات العالمية للتضخم عند مستويات أعلى من تلك المستهدفة، وهو ما يتسق مع تقييد الأوضاع المالية العالمية بشكل عام.