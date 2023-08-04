ماذا قدم يوسف أسامة نبيه قبل انضمامه رسميا لبيراميدز

بيراميدز، أعلن نادي بيراميدز اليوم الجمعة تعاقده رسميا مع يوسف أسامة نبيه لاعب الزمالك السابق، في صفقة انتقال حر خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وتستعرض فيتو في التقرير التالي أرقام يوسف أسامة نبيه قبل إنضمامه لصفوف بيراميدز

أرقام يوسف أسامة نبيه

ولعب يوسف أسامة نبيه في صفوف فريق أسوان في موسم 2019 - 2020، وخاض 7 مواجهات فقط بقميص زهرة الجنوب، ولكنه لم يسجل أو يصنع أي أهداف مع الفريق الأسواني.

وعاد يوسف أسامة نبيه لصفوف الزمالك، وشارك مع الفريق الأبيض في 45 مباراة بجميع البطولات في الموسم المنقضي، نجح خلالها في إحراز 4 أهداف في الدوري الممتاز، وهدف وحيد في دوري أبطال أفريقيا، كما صنع 4 أهداف لزملائه.

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أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، لاعب الزمالك السابق في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عاما، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

فريق بيراميدز، فيتو

جاء ذلك في إطار خطة الإدارة التنفيذية بقيادة المهندس ممدوح عيد الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز في دعم فريق الكرة بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادا للموسم الجديد والمشاركات المحلية والقارية.

ويسعى مسئولو نادي بيراميدز للتعاقد مع أربع أو خمس صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية تدعيما لصفوف الفريق؛ استعدادا للموسم الجديد.

وتضمن التقرير الفني الذي قدمه البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز ضرورة التعاقد مع أربع أو خمس لاعبين منهم رأسي حربة لتعويض رحيل فخر الدين بن يوسف الذي رفض التجديد له بعد انتهاء مدة عقده.

واشترط باتشيكو في الصفقات الجديد التمتع بالخيرات الأفريقية في ظل مشاركة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا.

ويخضع الفريق حاليا لفترة راحة قبل العودة لفترة إعداد الموسم الجديد.

بيراميدز يتعاقد مع المهاجم الكونغولي فيستون ماييلي

وأعلن نادي بيراميدز تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

وأنهى ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي تفاصيل انضمام المهاجم الدولي الكونغولي المتميز في إطار خطة الإدارة التنفيذية في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر في مختلف المراكز، خاصة وأن بيراميدز مقبل على مشاركات عديدة محليًّا وقاريًّا، ويبدأ مشواره في منتصف سبتمبر في دوري أبطال أفريقيا وكذلك النسخة الجديدة من الدوري المصري.

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عامًا، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفًا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفًا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

وفي الدوري الكونغولي لعب مع فيتا كلوب ١٣ مباراة سجل خلالها ٤ أهداف وصنع ٣، ولعب مع يانج أفريكانز ١٨ مباراة سجل خلالها ١٤ هدفًا وصنع ٣ آخرين.

ولعب المهاجم الدولي ٧ مباريات دولية سابقة مع منتخب الكونغو، سجل خلالها هدفًا واحدًا.