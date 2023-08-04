السبت 05 أغسطس 2023
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اقتصاد

وزير الاقتصاد اللبناني ورئيس اتحاد المصارف العربية يكرمان فتح الله فوزي

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

كرم وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، ومحمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس اتحاد بنوك مصر، المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال خلال الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال والذي عقده اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب أمس الخميس.

تكريم رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

وفي كلمته بالمؤتمر أكد المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، على أن الشراكة الفاعلة بين القطاع الخاص والمصارف العربية أصبحت ضرورة حتمية لجعل الاقتصاد أكثر قدرة على الصمود أما الصدمات والتقلبات الداخلية والخارجية التي لا شك لها آثار متباينة على الأوضاع الاقتصادية في مصر والمنطقة العربية.

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وقال: يسعدنا في الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن نكون مشاركين في هذا الحدث الهام لتعزيز دور القطاع المصرفي والقطاع الخاص في دعم الاقتصاديات العربية، إيمانا منا بأهمية دور القطاع الخاص في مساعدة الحكومات لبناء اقتصاد قوي يوفر فرص عمل كريمة للشباب ويقدم منتجات تستطيع تلبية احتياجات الأسواق الداخلية وفي أسواق التصدير.

وأضاف فوزي، أن الظروف الراهنة تفرض علي جميع الأطراف من حكومة وقطاع خاص وجهاز مصرفي ضرورة خلق بيئة أعمال تنافسية من خلال تبسيط الإجراءات وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى المرونة والتسهيل في توفير التمويل خاصة لمشروعات ريادة الأعمال والابتكار والإبداع وتعزيز مفهوم المسئولية المجتمعية لدى كافة الأطراف.

وأكد أن تحقيقا لوجود اقتصاد قوي قادر علي مواجهة التحديات فإننا نرى أهمية إشراك القطاع الخاص في مناقشة التشريعات واتخاذ القرارات المناسبة لطبيعة وظروف السوق وصولا الي توفير مناخ استثماري تنافسي وجاذب لرؤوس الأموال وبيئة اعمال لا تعطلها البيروقراطية والعراقيل الإدارية

وقال إن الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تجدد الدعوة الي أهمية إزالة المعوقات التي تواجه العمل العربي المشترك والذي أصبح حاجة ضرورية وملحة من خلال تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية وإزالة المعوقات التي تواجهها مع أهمية تعزيز دور المصارف العربية في توطين الصناعة وتسهيل التجارة بين كافة الدول العربية.

 

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محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية المهندس فتح الله فوزي رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال التصدير

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