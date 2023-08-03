الجمعة 04 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التعليم العالي تكشف موعد فتح وغلق باب المرحلة الأولى للتنسيق (فيديو)

تنسيق الطلاب، فيتو
تنسيق الطلاب، فيتو

المرحلة الأولى للتنسيق، كشف سيد عطا المشرف العام على أعمال مكتب التنسيق بوزارة التعليم العالي، عن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات يوم السبت المقبل 5 أغسطس 2023 حتى الأربعاء 9 أغسطس الجاري.
 

الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي": "الحدود الدنيا لشعبة علمي علوم 362 درجة أن علمي الرياضة 342 درجة أما الأدبي من 289.5 درجة".

رغبات تنسيق القبول بالجامعات

وناشد "عطا" طلاب الثانوية العامة بملأ جميع الرغبات وليس عددا معينا أو محددا من الكليات حتى لا يفاجأ الطالب بعد إعلان نتيجة التنسيق بأن مجموعه قد أدخله كلية أخرى.
 

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تنسيق الجامعات 2023.. تفاصيل انطلاق المرحلة الأولى.. رابط التقديم وكيفية تسجيل الرغبات

تنسيق الكليات 2023، دليلك الكامل لـ تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولي

 

تنسيق الكليات 2023، أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن انطلاق تنسيق الكليات 2023 المرحلة الأولى سيكون السبت المقبل؛ وذلك بعد استلام نتيجة الثانوية العامة 2023 والكشف عن العدد النهائى لأعداد الناجحين بالدور الأول وكذلك المجمع التكرارى.

 

تنسيق الجامعات 2023 الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 
 

الشعبة العلمية
-362 درجة فأكثر أي بنسبة 88.29% فأكثر

-22304 طلاب

 

الشعبة الهندسية
-342 درجة فأكثر أي بنسبة 83.41% فأكثر

-15013 طالبا

الشعبة الأدبية
- 289.5 درجة فأكثر أي بنسبة 70.61% فأكثر

-74923 طالبا

الإجمـــــــــالي
112240 طالبا

تعليمات هامة بشأن نظام التنسيق الالكتروني
♦ القبول بالجامعات والمعاهد عن طريق موقع التنسيق الالكتروني علي شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"" خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي: www.tansik.digital.gov.eg
♦ يتم تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل مرحلة من مراحل التنسيق.
♦ سوف يتقدم الطلاب برغباتهم لمدة خمسة أيام.

 

الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي انه تم وضع الحد الأدنى للمرحلة الأولى من تنسيق الكليات 2023 بدقة، وفقًا للأعداد المطلوب التحاقها بالجامعات.

 

وأضاف المصدر بوزارة التعليم العالي، أنه بمجرد الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 الرسمية من وزارة التربية والتعليم تم البدء الفوري فى شرائح المجاميع لوضع الحدود الدنيا للمرحلة الأولى للتنسيق ووضع الجدول الزمنى لإتاحة موقع التنسيق لطلاب الثانوية لتسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق الإلكترونى.

 

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