موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي بالبطولة العربية والقناة الناقلة

البطولة العربية، يلتقي شباب بلوزداد الجزائري مع الكويتي الكويتي اليوم الخميس على ملعب "نادي ضمك"، ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات بالبطولة العربية في مباراة تحصيل حاصل وذلك بعد تأهل الرجاء والوحدة عن المجموعة.

موعد مباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي



تنطلق مباراة شباب بلوزداد والكويت الكويتي في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت مصر والسعودية اليوم الخميس.

القناة الناقلة لمباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي

ومن المقرر أن تنقل مباراة شباب بلوزداد ضد الكويت الكويتي عبر شبكة قنوات SSC السعودية، الناقل الحصري لمباريات بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية".

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وتختتم اليوم منافسات دور المجموعات لبطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية 2023، باقامة 4 مباريات مرتقبة في المجموعتين الثالثة والرابعة.

مباريات اليوم في البطولة العربية



وفي المجموعة الرابعة، يلعب شباب بلوزداد الجزائري مع الكويت الكويتي، والوحدة الإماراتي مع الرجاء المغربي في أبها، وذلك في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.



وفي المجموعة الثالثة، يلعب الزمالك مع النصر السعودي في الطائف، ويلتقي الشباب السعودي بنظيره الاتحاد المنستيري التونسي بالباحة، في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

شباب بلوزداد الجزائري ضد الكويت الكويتي – 4 مساء - SSC HD

الوحدة الإماراتي ضد الرجاء المغربي – 4 مساء - SSC HD

الزمالك ضد النصر السعودي – 6 مساء - SSC HD

الاتحاد المنستيري التونسي ضد الشباب السعودي – 6 مساء - SSC HD

المتأهلين إلى دور ربع النهائي بالبطولة العربية للأندية حتى الآن



الإتحاد السعودي

الوحدة الإماراتي

الرجاء المغربي

الهلال السعودي

السد القطري

الشرطة العراقي

وتحدد مباريات اليوم الخميس الفريقين المتأهلين من مجموعة الزمالك “المجموعة الثالثة” والتي تضم الزمالك والنصر والشباب والاتحاد المنستيري التونسي ما بين الثلاثي الأول بعد ابتعاد الفريق التونسي عن المنافسة.

جوائز البطولة العربية



وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.