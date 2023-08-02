الكشف على 1096 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية جاليا الأولى بالدقهلية

أعلنت صحة الدقهلية الكشف على 1096 مريضًا فى قافلة علاجية في قرية جاليا الأولى مركز بلقاس.



وذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين خاصة بالأماكن النائية والمحرومة.



وجه الدكتور شريف مكين وكيل الوزارة بتنظيم قافلة طبية علاجية الاثنين والثلاثاء فى قرية جاليا الأولى مركز بلقاس وذلك تحت إشراف الدكتورة علياء أبو السعود منسق عام القوافل.



حيث تم توقيع الكشف على 1096 مريضًا . وضمت 8 عيادات منهم ( باطنة، 2 أطفال، جراحة، عظام، أسنان، أنف وأذن، تنظيم أسرة ) فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray.

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وقد جاء بيان القافلة كالتالي:

باطنة 238، أطفال 314، جراحة 107

أنف وأذن 60، عظام 171، أسنان 96

نسا وتنظيم اسرة 110.



كما تم إجراء 280 تحليلًا مختلفًا للمرضى، 112 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه فضلًا عن فحوصات لـ 110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لامراض السكر والضغط والدم وتحويل 38 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 12 قرارا للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة بالمحافظة على توعية المواطنين حيث أقيم على هامش القافلة عدد 40 ندوة تثقيفية، و 110 حالات استبيان مؤكدًا على إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم