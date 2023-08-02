الأربعاء 02 أغسطس 2023
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حوادث

المؤبد لسائق قتل عاملا بسبب خلافات الجيرة في إمبابة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة، بمعاقبة  سائقا بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل عامل بمنطقة المنيرة الغربية فى منطقة امبابة بسبب خلافات الجيرة.

 

 صدر الحكم برئاسة المستشار حسن السيد وعضوية المستشارين خالد عمار وياسر جلال.

 

مقتل عامل في إمبابة بسبب خلافات الجيرة

تعود تفاصيل الواقعة لعام 2020 عندما تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغًا من مستشفى إمبابة العام بوصول ب.ه.س 40 عاما، عامل، مصابا بجرح طعنى نافذ فى الصدر والقلب، وتوفى إثر إصابته داخل المستشفى. تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الجريمة جار المجنى عليه «سائق» بعد مشاجرة بينهما بسبب خلافات سابقة.

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وجاء فى أمر الإحالة إن المتهم س.ح. ع «27 سنة» فى يوم 17 نوفمبر 2020 قام بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله لخلاف بينهما، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «مطواة» وتوجه للمكان الذى أيقن تواجد المجنى عليه به، وما إن ظفر به حتى عاجله بضربتين بالسلاح الأبيض.

 

وكشفت تحريات المباحث حدوث مشاجرة بين المجنى عليه والمتهم بسبب خلافات جيرة سابقة بينهما، حيث إن المجنى عليه قام بكتابة تعليقات للمتهم على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك» تتضمن ترويج المتهم للمخدرات، فاعتقد المتهم أن المجنى عليه قام بالإرشاد عنه، فقام بسبه وشتمه أمام منزله وسدد له ٣ طعنات أودت بحياته.

عقوبة القتل العمد 

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

 

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وتقضي القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات). 

 

وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة.

 

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قسم شرطة إمبابة محكمة جنايات الجيزة عقوبة القتل العمد

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