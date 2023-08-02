الأربعاء 02 أغسطس 2023
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محافظات

رئيس بني عبيد يكرم الطالب كريم رمزي الخامس على مستوى الجمهورية بالثانوية العامة (صور)

تكريم طالب بني عبيد
تكريم طالب بني عبيد الثامن ٠مهورية ثانوية عامة

كرم المحاسب متولى عبدالعال رئيس مركز ومدينة بني عبيد بمحافظة الدقهلية والدكتور مكرم رضوان عضو مجلس النواب  الطالب "كريم محمود رمزى" لحصوله على المركز الخامس مكرر على مستوى الجمهورية بشعبة علمى علوم بمجموع 400,5 وقدما له التهاني.

تكريم طالب بني عبيد الثامن ٠مهورية ثانوية عامة

وأعرب المحاسب متولى عبدالعال رئيس المركز عن خالص أمنياته للطالب كريم محمود رمزى بدوام التوفيق والسداد، معربًا عن سعادته البالغة بالتمثيل المشرف لمركز بنى عبيد خاصه ومحافظة الدقهليه عامة.

 كما هنأ أيضًا باقى أبناء وبناتنا من طلاب الثانوية العامة  الناجحين والمتفوقين موجهه التحية إلى أولياء الأمور بما حققوه من جهود بجانب أبنائهم طوال العام الدراسى.

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من جانبه أعرب الطالب كريم رمزى عن خالص شكرهم وتقديرهم للمحاسب متولى عبد العال رئيس المركز والدكتور مكرم رضوان على تكريمه لى ومنحهى شهادة التقدير ليمثل ذلك دافعًا قويًا نحو تحقيق المزيد من النجاح والتفوق خلال مرحلة الدراسته الجامعية المقبلة.

تكريم طالب بني عبيد الثامن ٠مهورية ثانوية عامة

نتيجة الثانوية العامة 2023، قال الطالب كريم محمود رمزي خالد، ابن بني عبيد، بمحافظة الدقهلية، الحاصل على المركز الخامس على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بالثانوية العامة بمجموع ٤٠٠,٥: الحمد لله ربنا أكرمني، والاجتهاد والاستقامة سر نجاحي.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 مصر

 

وأكد كريم رمزي، أنه يشعر بالفخر بعد حصوله على هذا المركز، مشيرا إلى أنه كان على ثقة كاملة من تحقيق هدفه، مؤكدا أن الاجتهاد والاستقامة سر نجاحه.

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مفاجأة natega vetogate، نتيجة الثانوية العامة 2023 عبر موقع فيتو بالاسم الآن

 

وسادت فرحة عارمة في بني عبيد لتفوق كريم محمود رمزي، ابن بني عبيد الحاصل على المركز الخامس علمي علوم، على مستوى الجمهورية. 

 

وتوافد أهالي المدينة على منزل الطالب، معربين عن سعادتهم.

تكريم طالب بني عبيد الثامن ٠مهورية ثانوية عامة

نتيجة الثانوية العامة 2023، بعد اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم لـ نتيجة الثانوية العامة 2023 ومع اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على موقع وزارة التربية والتعليم والمواقع المختلفة شهدت محركات البحث المختلفة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية رواجا غير طبيعي من الطلاب وأولياء الأمور تزامنا مع اقتراب  إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023.

 

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس

وتستعرض بوابة فيتو الإلكترونية، في إطار الخدمات التي تقدمها لقرائها ومتابعيها من طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور، خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس.

 

خطوات الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2023 حصريًا عبر بوابة فيتو

وفرت وزارة التربية والتعليم الفني من خلال موقعها الإلكتروني خدمة الحصول على نتيجة الثانوية العامة، وذلك عبر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023، من خلال اتباع بعض الخطوات.

1- الدخول عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم الفني، اضغط هنــــــــا.

2- تسجيل رقم الجلوس للاطلاع على نتيجة الثانوية العامة 2023.

3- يضغط الطالب على عرض النتيجة لتظهر له فورا.

نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس للصف الثالث الثانوي علمي وأدبي

وتقدم «فيتو» نتيجة الثانوية العامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس للصف الثالث الثانوي للشعبتين علمي وأدبي، مجانًا وحصريًا عبر موقعها الإلكتروني، إذ يتبقى ساعات قليلة، ويعقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المؤتمر الصحفي لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2023، وبعدها مباشرة يتم اعلان نتيجة الثانوية العامة رسميًا للطلاب وأولياء الأمور.

تكريم طالب بني عبيد الثامن ٠مهورية ثانوية عامة

 

طريقة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2023

ويتواجد عدد من المنصات الإلكترونية التابعة لوزارة التربية والتعليم والتي تقوم بالإعلان عن نتائج الثانوية العامة، بما في ذلك موقع وزارة التربية والتعليم وموقع بوابة الثانوية العامة.

 

- عند الدخول إلى البوابة الإلكترونية، يتم اختيار نتائج امتحان الثانوية العامة.

 

- تحديد المجال العلمي كالعلوم أو الرياضة العلمية، أو يمكن تحديد القسم الأدبي.

 

- ثم إدخال رقم الجلوس الخاصة بالطالب.

 

- عند الضغط على الاستعلام، يظهر تفاصيل النتيجة بحيث يتمكن الطالب من معرفة درجاته في كل مادة.

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