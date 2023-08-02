الأمير سعود بن نهار يزور بعثة الزمالك، والأبيض يهديه درع وقميص النادي

قام الأمير سعود بن نهار بن سعود محافظ الطائف بزيارة بعثة فريق الزمالك فى فندق الإقامة، وكان في استقباله الكابتن جمال عبد الحميد عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة وخالد لطيف أمين الصندوق وعلاء مقلد عضو المجلس.

وحرص الأمير على لقاء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الزمالك والجهاز الفني، وقام محمود عبد الرازق "شيكابالا" كابتن الفريق بتقديمه للاعبين.

وأكد محافظ الطائف أن الزمالك نادٍ كبير له شعبته وبطولاته وأنه من عشاق الزمالك وحريص على متابعة مبارياته وشدد على جميع إمكانات المحافظة فى خدمة البعثة متمنيا التوفيق للفريق في البطولة العربية.

ونقل الكابتن جمال عبد الحميد تحيات مرتضى منصور للأمير سعود والشعب السعودي تحت قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين وولى عهده الأمير محمد بن سلمان مرحبًا بزيارة الأمير في أي وقت لنادي الزمالك.

وفي نهاية الجلسة أهدى جمال عبد الحميد درع وقميص نادي الزمالك إلى محافظ الطائف.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، لمواجهة نظيره النصر السعودي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بمجموعات البطولة العربية.

موعد مباراة الزمالك والنصر السعودي في البطولة العربية

تنطلق مباراة الزمالك والنصر السعودي يوم الخميس المقبل 3 أغسطس في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، على ملعب مدينة الملك فهد بالطائف.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والنصر السعودي

تنقل مباراة الزمالك والنصر السعودي عبر قنوات SSC السعودية الناقل الحصري للبطولة العربية “كأس الملك سلمان للأندية”.

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وحقق فريق الشباب السعودي الفوز بهدف نظيف على حساب الزمالك في المباراة التي أقيمت على إستاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية.

وفي نفس الجولة حقق فريق النصر الفوز على نظيره الاتحاد المنستيري بنتيجة 4-1.

وفي السطور التالية نستعرض ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية قبل جولة من نهاية دور المجموعات.

ترتيب مجموعة الزمالك في البطولة العربية

النصر (4 نقاط من مبارتين) الشباب (4 نقاط من مبارتين) الزمالك (3 نقاط من مبارتين) الاتحاد المنستيري (بدون نقاط من مبارتين)

وفي الجولة الثالثة والأخيرة يواجه الشباب نظيره الاتحاد المنستيري في الجولة الختامية بينما يلاقي الزمالك فريق النصر السعودي.

جوائز البطولة العربية

وكان الاتحاد العربي لكرة القدم قد كشف عن جوائز البطولة والتي تبلغ 10 ملايين دولار، حيث سينال الفائز باللقب 6 ملايين دولار، ووصيفه على 2.5 مليون دولار.

وجاءت تفاصيل الجوائز المالية للبطولة العربية كالتالي:

البطل: 6 ملايين دولار.

الوصيف: 2.5 مليون دولار.

نصف النهائي: 200 ألف دولار للفريق الخاسر.

ربع النهائي: 150 ألف دولار للفريق الخاسر

المجموعات: 100 ألف دولار للفريق الخاسر.

الدورين الأول والثاني: النادي المستضيف يحصل على عوائد التذاكر، و20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه.