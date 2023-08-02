رئيس نادى أسوان: 36 نادي وافقوا على إلغاء دورى المحترفين ويهمنا مصلحة الأندية

صرح الشافعى صالح رئيس نادى أسوان إن أندية الجمعية العمومية ليس لديها مصلحة خاصة ولكن ما يشغلهم هو مصلحة أنديتهم فى اتخاذ قرار إلغاء تطبيق دورى المحترفين.

أضاف صالح خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدى عبد الغنى:" ليس لدينا مصلحة خاصة والأهم عندنا هو مصلحة الأندية وحضر 36 نادى يمثلون النصاب المطلوب وأًخذ التصويت بالصوت ووقعنا أمام التصويت الخاص بالموافقة والإجراءات كلها اتخذت بدقة وعناية وشديدة".

Advertisements

تابع رئيس نادى أسوان:" كلنا ووقعنا بالموافقة على إلغاء دورى المحترفين وكنا دقيقين جدا فى التصويت حتى لا يكون هناك بطلان فى الإجراءات".

وأوضح رئيس نادى أسوان أنه تم اختيار سمير موسى رئيس نادى الرزقا لإدارة الجلسة بصفته الأكبر سنا.

تابع:"ألغت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم، دورى المحترفين المقرر تطبيقه فى الموسم المقبل 2023- 2024 ونأمل من اتحاد الكرة سرعة تنفيذ القرار".

واختتم:"وتم التصويت من قبل 36 نادى بعد اعتذار نادى دكرنس عن عدم التصويت، وكلهم بالموافقة على إلغاء دورى المحترفين".



وأصرت أندية القسم الثاني والثالث على التواجد بمقر اتحاد الكرة للتصويت على إقامة جمعية عمومية غير عادية للجبلاية.

وقامت الأندية بالتسجيل في محضر الحضور من أجل إقامة جمعية عمومية غير عادية للاتحاد رغم إعلان مجلس الجبلاية واللجنة الأولمبية عدم قانونية الجمعية العمومية وإلغائها ولكن الأندية أصرت على التواجد بمقر الجبلاية وتسجيل الحضور لاقامة عمومية غير عادية.

Advertisements

وحصلت فيتو على صورة من داخل اتحاد الكرة خلال تسجيل الاندية محضر الجمعية العمومية.

فيتو

اشتعلت الأزمة بين اتحاد الكرة وأندية القسمين الثاني والثالث بعد قرار الأول بإلغاء الجمعية العمومية غير العادية للجبلاية والتي كان مقرر لها اليوم الثلاثاء لإلغاء تطبيق دوري المحترفين.

وتنتفض أندية دوري القسمين الثاني والثالث ضد اتحاد الكرة لتصر على التوجه لمقر الجبلاية اليوم للاجتماع مع أعضاء المجلس وحسم مصير عمومية الاتحاد غير العادية.

والأمر يزداد صعوبة على أعضاء اتحاد الكرة خاصة وأن قرار تطبيق دوري الموسم اعتبارًا من الموسم المقبل يعتبر محسوم بالنسبة لمجلس الجبلاية.

وأصدر اتحاد الكرة المصري قبل قليل بيانا رسميا، يوضح خلاله موقفه من الجمعية العمومية الغير العادية التي دعت إليها بعض أندية الجمعية العمومية للاتحاد يوم الثلاثاء المقبل 1 أغسطس بمقر اتحاد الكرة، للتصويت على تطبيق دوري المحترفين في الموسم المقبل من عدمه.

وأوضح اتحاد الكرة في بيانه أن دعوة الأندية لجمعية عمومية غير عادية يخالف اللائحة نظرا لعدم وصول تفويضات من الأندية، وعدم إكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الطارئ.

بيان اتحاد الكرة



وجاء في نص البيان الذي أصدره اتحاد الكرة، كالتالي:

يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم أنه وفي إطار حرصه الدائم والمستمر في العمل على تطوير منظومة كرة القدم المصرية، وحيث أجمع خبراء اللعبة داخل الاتحاد المصري وخارجه على أهمية تنفيذ دوري من مجموعة واحدة يلي مباشرة دوري رابطة الأندية المحترفة أسوة بالدوريات الكبرى والدوريات في الدول المجاورة، وهو ما يطلق عليه دوري القسم الثاني [ أ ] هذا المقترح الذي أرجأت الاندية تنفيذه عدة مرات مع مجالس إدارات سابقة بأسباب متعددة.

ومع تولي مجلس إدارة الاتحاد أعماله.. قرر المجلس البدء في تنفيذ هذا المقترح حيث قام باستطلاع آراء الأندية المختلفة من خلال جلسات عديدة داخل مقر الاتحاد، وفي عدد من المحافظات حيث تبين للمجلس اختلاف آراء الأندية بين مؤيد ومعارض لتنفيذه ومع وصول عدد الأندية المؤيده للبدء في تنفيذ المقترح لـ ( ٦٧ ) ناديًا من خلال خطابات رسمية شرع الاتحاد في تنفيذ مسابقاته للعام المنقضي بما يؤدي إلى تطبيق الدوري بشكله الجديد بدايه من الموسم الجديد ۲۰۲۳/ ۲۰۲۴.

وقام الاتحاد بإرسال شروط المسابقة للموسم الرياضي. إلا أنه ومع نهاية المسابقات بالقسمين الثاني والثالث فوجئ مجلس إدارة الاتحاد بمطالبة عدد من الأندية التي لم توفق في التواجد ضمن أندية المقترح الجديد إلى جانب عدد آخر من الأندية التي ليس لها أي علاقة مباشرة بتنفيذه من عدمه بتقديم خطابات رسميه وصل عددها لـ (٥٠) طلبًا) كلها بنفس الصيغة والمضمون تدعو فيها مجلس إدارة الاتحاد بضرورة الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية لإلغاء قرار الاتحاد والذي يتضمن استحداث قسم جديد في دوريات الاتحاد تحت مسمى ( القسم الثاني [ أ ] ) ( دوري المحترفين ) وذلك لبطلان ومخالفته لائحة النظام الأساسي حسب ما ورد في الخطابات المرسله)، ومع إيمان المجلس في حق الجمعية العمومية الكامل في الدعوة لعقد الجمعيات المختلفه تطبيقًا لما ورد في لائحه النظام الأساسي.. قام المجلس بفحص هذه الطلبات المُقدمة لبيان مطابقتها للشروط الواردة بلائحة النظام الاساسي من عدمه وبعد الفحص والتمحيص تبين وجود ما يلي:

1- أن عددًا من هذه الطلبات وردت من أندية ليست مدرجة ضمن أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد

المصري لكرة القدم

٢- قيام عدد من الأندية التي أرسلت تُطالب بعقد جمعية عمومية غير عادية بإرسال خطابات جديدة تطالب فيها بإلغاء (سحب) طلبها الأول المتضمن الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية عدم قانونية عدد آخر من الطلبات الواردة وذلك لعدم استيفائها للشروط المتعلقة بصحة الطلب وفقًا للائحة، الأمر الذي ترتب عليه أن الطلبات الصحيحة الموجودة لدى الاتحاد أصبحت تمثل أقل من النسبة التي تُلزم الاتحاد بالدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية وهي ( ٣١ ناديًا ) بنسبة ( ٢٥%) من أعضاء الجمعية طبقًا للائحة النظام الأساسي للاتحاد مع الإحاطة بأنه ضمن الاندية التي طالبت بعقد جمعية عمومية لإلغاء قرار تطبيق الدوري للقسم الثاني سبق لهم الموافقة على إقامة الدوري بنظامه الحالي قبل بداية الموسم.

وبناءًا على كل ما سبق.. فإن شروع بعض الأندية في الدعوة لعقد جمعية عمومية غير عادية في أول شهر أغسطس من العام الجاري هو أمر مخالف للائحة النظام الأساسي للاتحاد لكل الأسباب السابقة إضافة إلى عدم ورود إخطارات تفويض لحضور الجمعية العمومية الغير عادية طبقًا لنص المادة رقم ( ٢٦ ) من لائحة النظام الأساسي للاتحاد. وعليه: أصبحت الدعوة لعقد الجمعية العمومية الغير عادية المزمع انعقادها من خلال بعض الأندية أمرًا غير قانونيًا لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الصحيحة إضافة إلى عدم تحقيق النصاب القانوني لانعقادها.

وفي النهاية يؤكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم احترامه وتقديره الكاملين لجميع أعضاء الجمعية العمومية وأنه على تواصل دائم ومستمر معهم لسماع وجهات النظر والأراء المختلفة للوصول معًا إلى ما يحقق صالح الأندية وصالح الكرة المصرية.. وأن اتحاد الكرة سيظل دائمًا وأبدًا مستقبلًا لأعضاء الجمعية العمومية في أي وقت وفي أي زمان بكل حب وتقدير وإحترام.

وكان مصدر مسئول باتحاد الكرة، كشف أن اللجنة الأوليمبية المصرية برئاسة هشام حطب، رفضت الموافقة على طلب أندية اتحاد الكرة لإقامة جمعية عمومية لإلغاء دوري المحترفين



ولم يكشف المصدر الذي تحفظ على ذكر اسمه عن الأسباب التي دفعت مجلس إدارة اللجنة الأولمبية لرفض إقامة الجمعية العمومية غير العادية للتصويت على إلغاء دوري المحترفين، والتي كان محددا لها بعد غد الثلاثاء 31 أغسطس بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

فشل محاولات اتحاد الكرة لإلغاء اجتماع الجمعية العمومية



فشلت المحاولات المستميتة لمجلس إدارة اتحاد الكرة على مدى الأيام الماضية، من أجل إلغاء اجتماع الجمعية العمومية غير العادية، التي دعت له الأندية الرافضة لتطبيق دوري المحترفين في الموسم الكروي المقبل 2023 - 2024.

وعلمت فيتو، أن الأيام الماضية شهدت اتصالات مكثفة من جانب مسئولي اتحاد الكرة مع عدد كبير من رؤساء الأندية الرافضة لتطبيق دوري المحترفين، في محاولة لإثناءهم عن المشاركة في الاجتماع المقبل المحدد له اليوم 1 أغسطس المقبل للتصويت على تطبيق دوري المحترفين في الموسم الجديد من عدمه.

فشل محاولات مجلس الجبلاية لإفشال العمومية الطارئة



وكشف رئيس أحد أندية الصعيد لفيتو، أنه وعدد من رؤساء أندية الصعيد تلقوا اتصالا من الثنائي جمال علام رئيس اتحاد الكرة ومحمد أبو الوفا عضو المجلس ابن محافظة سوهاج، حاولا خلاله إثناءهم عن المشاركة في إجتماع الجمعية العمومية، إلا أن كل محاولاتهم باءت بالفشل، في ظل إصرار عدد كبير من أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على إلغاء دوري المحترفين، خاصة أن لائحة النظام الأساسي تمنع مجلس الجبلاية من إدخال أي تعديل على نظام المسابقات المحلية دون الرجوع للجمعية العمومية.