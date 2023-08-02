3.4 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع

بلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة منتصف الأسبوع نحو 3.4 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 868 مليون ورقة منفذة على 74 ألف عملية.

وجاء ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 2.1 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 710 ملايين ورقة منفذة على 62 ألف عملية خلال الجلسة السابقة.

بينما استحوذت الأسهم على 76.58 % من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.42 % خلال الجلسة.

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تداولات جلسة بداية أغسطس

تباينت مؤشرات البورصة بختام تعاملات أمس الثلاثاء، أول أيام التداول فى شهر أغسطس، وخسر رأس المال السوقي نحو 3 مليارات جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.46% ليغلق عند مستوى 17514 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 21226 نقطة.

بينما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 3536 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 5216 نقطة.

تداولات جلسة نهاية يوليو

وارتفعت مؤشرات البورصة فى ختام تعاملات، الإثنين، آخر جلسات شهر يوليو، وربح رأس المال السوقي مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.190 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% عند مستوى 17595 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" عند مستوى 3190 نقطة.

كما صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% عند مستوى 3530 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.49% عند مستوى 5217 نقطة.

تداولات بداية الأسبوع

وارتفعت مؤشرات البورصة بختام التداولات، الأحد الماضي، أول تداولات الأسبوع، وربح رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.189 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.24% عند مستوى 17554 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.16% عند مستوى 3167 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.04% عند مستوى 3517 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.41% عند مستوى 5192 نقطة.

تداولات ومستهدفات البورصة

وقال سعيد الفقى خبير أسواق المال: انخفض المؤشر الرئيسي مع نهاية تداولات الأسبوع وأغلق عند مستوى 17339 نقطة نتيجة الحالة العرضية المائلة للتراجع الذي يمر بها المؤشر الرئيسي وتراجع وضعف عزم الصعود للأسهم القيادية.

وأضاف: الآن لدينا مستوى دعم عام عند 17280 نقطة الثبات أعلى هذا المستوى يدفعنا إلى معاودة التجربة على مستوى 17700 نقطة خلال الفترة القادمة.

وتابع: أما اختراق مستوى الدعم عند 17280 نقطة يدفعنا إلى مستوى الدعم الرئيسي عند 17600

نقطة، ونتوقع عودة التماسك بالقرب من هذه المستويات وتكوين مراكز شرائية جديدة في هذه المناطق واستهداف مستوى 17700 نقطة.

وقال: أما مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد كان أداء مختلف عن المؤشر الرئيسي وصعد إلى مستوى 3516 نقطة في ظل زخم شرائي على أسهمه اللي مازالت لا تعبر عن قيمتها الحقيقية

اخترق المؤشر السبعيني مستوى المقاومة عند 3458 وأغلق أعلى مستوى 3500 نقطة.