الصحة: إجراء الفحص الطبي لـ 295 ألفا من راغبي الزواج خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء الفحص الطبي لـ 295 ألفا و660 شابًا وفتاة من المصريين وغير المصريين، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لـ«فحص المقبلين على الزواج» والتي انطلقت 26 من شهر فبراير الماضي، تحت شعار «100 مليون صحة ».

المقبلون على الزواج

وكشف الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن إصدار 247 ألفا و873 شهادة صحية موثقة ومؤمنة بـ (QRCode) للمقبلين على الزواج، موضحًا أن الشهادات سارية لمدة 6 أشهر من تاريخ الإصدار، منوها إلى ضرورة إجراء الفحوصات خلال مدة لا تقل عن 14 يومًا قبل إتمام الزواج لاستلام النتائج والحصول على الشهادة الصحية.

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وتؤكد وزارة الصحة والسكان، حرصها على إمداد المواطنين بالمعلومات، والرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة فحص المقبلين على الزواج من خلال الخط الساخن 15335، أو زيارة الموقع الإلكتروني أو من خلال صفحات الوزارة الرسمية على منصات وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك، تويتر، انستجرام، يوتيوب، لينكدإن).

وكانت وزارة الصحة كشفت عن خطوات إجراء الفحوصات الطبية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج.

وتشمل الخطوات:

١- السؤال عن غرفة المشورة للمقبلين على الزواج وتوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات فحص المقبلين على الزواج لإجراء الفحوصات الطبية وطباعة شهادة النتائج.

٢- احرص على إجراء فحوصاتك الطبية قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا.

٣- استلام نتائج الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج خلال 14 يومًا من إجراء التحاليل.

٤- تتم مناقشة النتائج في جلسة مشورة تتسم بالسرية والخصوصية لكل طرف من الطرفين.

وأوضحت وزارة الصحة أنه لمعرفة أقرب وحدة صحية يجب الاتصال بالخط الساخن 15335.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار، إلى الاستفادة الطبية والاجتماعية المتوقعة من تطبيق المبادرة على المدى القصير والطويل، مؤكدًا أهمية تلك المبادرة في الوصول إلى جيل خال من الأمراض الوراثية والمعدية.

وأشار إلى أن محاور العمل بالمبادرة تشمل (التوعية المجتمعية، فحص ما قبل الزواج، التشخيص والعلاج)، كما تستهدف المبادرة إجراء 12 فحصًا طبيًا للأمراض غير السارية، والأمراض المعدية والأمراض المنتقلة جنسيًا، وفصيلة الدم، والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى الاستبيان النفسي، والصحة الإنجابية.

وزارة الصحة والسكان

وأكدت وزارة الصحة أنه في حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري HIV يتم توجيه الزائر لأقرب مركز للبرنامج الوطني لمكافحة الإيدز بمستشفيات الحميات.

وأكدت وزارة الصحة أنه في حالة اكتشاف الإصابة بفيروس الالتهاب الكبدي HBV (B) وفيروس الالتهاب الكبدي HCV (C) يتم توجيه الزائر تلقائيًّا عن طريق الموقع الإلكتروني لتلقي العلاج اللازم.

وتوفر المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج الكشف عن عدد من الأمراض الوراثية منها مرض فقر الدم المنجلي وأنيميا البحر المتوسط.