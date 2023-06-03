السبت 03 يونيو 2023
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محافظات

بعد إهمالها 30 عاما.. تطوير دار المناسبات بميت غمر وإنشاء مزار بمقتنيات إمام الدعاة (صور)

تطوير دار المناسبات
تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

تشهد مدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية أعمال تطوير لدار المناسبات بعد إهمالها لأكثر من 30 عامًا، وإنشاء مزار بمقتنيات إمام الدعاة فضيلة الإمام الشيخ محمد متولي الشعراوي.

أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

وشدد  اللواء وجدي الجرواني رئيس مجلس مركز ومدينة ميت غمر على استكمال التشطيبات النهائية بدار المناسبات استعدادًا لافتتاحها في مدينة ميت غمر تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الإقليم.

تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة تكثيف الجهود الميدانية لمتابعة كافة القطاعات الخدمية.

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أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

وتفقد اللواء وجدي الجرواني رئيس مركز ومدينة ميت غمر مع فريق العمل التنفيذي له بقيادة عبد الفتاح شحاته نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر، ومحمد حسن مدير إدارة الورشة، ومحمد فاروق مدير إدارة النظافة - وفريق العمل الميداني المعاون  اللمسات النهائية لأعمال تطوير ورفع كفاءة دار المناسبات بمدينة ميت غمر.

أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

واقترب العمل على الانتهاء من التشطيبات النهائية.

أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

ويجري الآن وضع الرتوش النهائية تمهيدًا لافتتاحها في الأيام القليلة المقبلة، حيث تم الانتهاء من معظم الأعمال داخل وخارج الدار، وتم: "رسم جدارية بصورة الإمام محمد متولي الشعراوي بدار المناسبات".

أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

وتم الانتهاء من أعمال محارة ودهان الواجهات الخارجية للدار ودهان وتركيب الألوميتال والرخام، ولزق ورق الحائط وغسيل الأرضيات واستكمال العمل بقاعة العزاء الخاصة بالسيدات"، وتغيير شبكة الكهرباء، وتركيب أبواب وشبابيك جديدة، ورفع كفاءة دورات المياه.

أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو
أعمال تطوير دار المناسبات بميت غمر، فيتو

 

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