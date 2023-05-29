حملة مكبرة في ميت غمر بالدقهلية تضبط مواد غذائية فاسدة (صور)

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ حملات ضبط الأسواق حيث تم ضبط مواد غذائية بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام في حملة استهدفت مركز ومدينة ميت غمر.

حملات مكبرة في الدقهلية، فيتو

وتتم الحملات بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القوميه لسلامة الغذاء وتعليمات الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية وبالاشتراك مع اللواء وجدي الجرواني رئيس مجلس مركز ومدينه ميت غمر.

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حملات بالدقهلية، فيتو

وأكد الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية لهيئة سلامة الغذاء استمرار عمل اللجان التفتيشية المشكلة لمراقبة وضبط الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، إلى جانب التصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار.

حملات بالدقهلية، فيتو

وتم تنفيذ الحملة الرقابية المفاجئه بالاستراك مع مجلس المدينة برئاسة الدكتورة إيمان حلمي رئيس الإدارة المركزية للافرع بهيئة سلامة الغذاء، أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر

ورباب أبو السعود مدير إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة المركز .

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء والتنمية الاقتصادية وشؤون البيئة والإدارة الصحية وإصدار رخص المحلات.

حملات بالدقهلية, فيتو

وأسفرت الحملة المشتركة عن تحرير محاضر متنوعه والتحفظ على 26 كيلو لحوم متنوعة و666 كيلو مواد غذائية.



وتم التحفظ على 19 طبق كبد وقوانص وزن 500 جرام، و7 أطباق أوراك دواجن وزن 700 جرام، طبقين دبابيس دواجن وزن 1كيلو، و4كيس جمبري وزن 400 جرام، وطبق سوسيس وزن 5 كيلو جرام،و3 أطباق لحمة وزن 500جرام، وضبط كميه 2 كيلو لحمة مفروم بإجمالي 26 كيلو لحوم متنوعة لانتهاء فتره الصلاحية وتغير في الخواص.

حملات بالدقهلية، فيتو

وتم التحفظ علي 75 كيلو قشطة صفراء، 75 كيلو قشطة بيضاء ، 90 كيلو بروتين، 400 كيلو ملح، إجمالي 666 كيلو مواد غذائية بدون بيانات، ومازالت الحملات مستمرة لحماية المستهلك

ويتم متابعة اللازم قانونيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.