الإثنين 29 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

حملة مكبرة في ميت غمر بالدقهلية تضبط مواد غذائية فاسدة (صور)

حملات بالدقهلية،
حملات بالدقهلية، فيتو

تشهد محافظة الدقهلية استمرار تنفيذ حملات ضبط الأسواق حيث تم ضبط مواد غذائية بدون بيانات وغير صالحة للاستخدام في حملة استهدفت مركز ومدينة ميت غمر.

حملات مكبرة في الدقهلية، فيتو

وتتم الحملات بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور  طارق الهوبي رئيس الهيئة القوميه لسلامة الغذاء وتعليمات الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالدقهلية وبالاشتراك مع اللواء وجدي الجرواني رئيس مجلس مركز ومدينه ميت غمر.

-إعلانات-

حملات بالدقهلية، فيتو

وأكد  الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية لهيئة سلامة الغذاء استمرار عمل اللجان التفتيشية المشكلة لمراقبة وضبط الأسواق  لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ ومحال بيع المواد الغذائية، للتأكد من توافر السلع الغذائية وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، إلى جانب التصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار.

حملات بالدقهلية، فيتو

وتم تنفيذ الحملة الرقابية المفاجئه  بالاستراك مع مجلس المدينة برئاسة الدكتورة إيمان حلمي رئيس الإدارة المركزية للافرع بهيئة سلامة الغذاء، أحمد حجازي نائب رئيس مركز ومدينة ميت غمر 
ورباب أبو السعود مدير إدارة التفتيش والمتابعة برئاسة المركز . 

وجاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة المكونة من الطب البيطري والهيئة القومية لسلامة الغذاء والتنمية الاقتصادية وشؤون البيئة والإدارة الصحية وإصدار رخص المحلات. 

حملات بالدقهلية, فيتو

وأسفرت الحملة المشتركة  عن تحرير محاضر متنوعه والتحفظ على 26 كيلو لحوم متنوعة و666 كيلو مواد غذائية. 
   
وتم  التحفظ على  19 طبق كبد وقوانص وزن 500 جرام، و7 أطباق أوراك دواجن وزن 700 جرام، طبقين دبابيس دواجن وزن 1كيلو، و4كيس جمبري وزن 400 جرام، وطبق سوسيس وزن 5 كيلو جرام،و3 أطباق لحمة وزن 500جرام، وضبط كميه 2 كيلو لحمة مفروم  بإجمالي 26 كيلو لحوم متنوعة لانتهاء فتره الصلاحية وتغير في الخواص.

حملات بالدقهلية، فيتو

وتم التحفظ علي 75 كيلو قشطة صفراء، 75 كيلو قشطة  بيضاء ، 90 كيلو بروتين، 400 كيلو ملح، إجمالي 666 كيلو مواد غذائية بدون بيانات، ومازالت الحملات مستمرة لحماية المستهلك 
ويتم متابعة اللازم قانونيا حفاظا على صحة وسلامة المواطنين. 

التموين والطب البيطري في حملات على قرى المشويات والمأكولات البدوية بالإسكندرية

ضبط سلع مجهولة المصدر في حملات تموينية بالإسكندرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الادارة المركزية الهيئة القومية لسلامة الغذاء الدكتور ايمن مختار محافظ الدقهلية الدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء القومية لسلامة الغذاء أيمن مختار محافظ الدقهلية هيئة القومية لسلامة الغذاء رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء محاضر متنوعة محافظ الدقهلية والهيئة القومية لسلامة الغذاء محافظة الدقهلية غير صالحة للاستخدام رئيس مركز ومدينة ميت غمر رئيس الهيئة القومية

مواد متعلقة

التموين والطب البيطري في حملات على قرى المشويات والمأكولات البدوية بالإسكندرية

ضبط 34 قطعة سلاح ناري خلال حملات أمنية على أسيوط ودمياط (صور)

حملات لإزالة الإشغالات من شوارع الجيزة (صور)

حملات موسعة بمدينة حدائق أكتوبر لمكافحة العشوائية

الأكثر قراءة

أم تقتل طفلتها وتحاول ذبح نفسها في التجمع

رسالة قوية من علاء مبارك للحكومة بسبب هدم المقابر التاريخية

تراجع أسعار الذهب بعد التوصل لاتفاق بخصوص سقف الدين الأمريكي

أسعار الذهب اليوم، آخر تحديث لأسعار المعدن الأصفر بعد تراجعه عالميا

التضامن تعلن موعد بدء صرف معاشات يونيو

شيرين تحتفل بطريقة هستيرية مع حسام حبيب بنجاح حفلها في جدة (فيديو)

أسعار الفاكهة، المشمش يتراجع لـ13 جنيهًا اليوم الإثنين 29-5-2023 بسوق العبور

جلسة بين مرتضى منصور وسيف جعفر بعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش

Advertisements

منوعات

المزيد

تفاصيل إرسال أول رائد مدني في الصين إلى الفضاء

الصين تطلق سفينة الفضاء المأهولة "شنتشو-16" الثلاثاء

حظك اليوم توقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 29-5-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الثوم يتراجع 4 جنيهات في سوق العبور اليوم الإثنين 29-5-2023

أسعار النحاس اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

استقرار أسعار السكر اليوم الإثنين 29-5-2023

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين 29-5-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

أردوغان، ابن القبطان وربع قرن في الحكم (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الملوخية في المنام وعلاقته بصلاح الحال وكسب الأموال

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

ما الحكمة من اختلاف نصيب الرجل عن المرأة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية