محمد بركات: محمد الشناوي سليم وهذا سبب استبعاده أمام الوداد

دوري أبطال أفريقيا،علق محمد بركات على استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي من مواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في نهائي دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "وجهة نظر مارسيل كولر في إراحة محمد الشناوي وجهة نظر سليمة بنسبة 100%".



أضاف: "إصابة محمد الشناوي في عضلة السمانة إصابة مُقرفة، ومن الممكن أن تُجازف بالحارس ثم يتعرض لانتكاسة".



وواصل: "إراحة الشناوي تؤكد ثقة مارسيل كولر في حراس الأهلي سواء علي لطفي أو مصطفى شوبير، أو حتى حمزة علاء"



واختتم: "الشناوي بالفعل يملك خبرات مميزة، ولكن فنيا لا يوجد أي مشكلة في غياب الشناوي نظرا لقوة حراس الأهلي بالكامل"

Advertisements

فيما أعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عن قائمة فريقه لمواجهة الوداد المغربي الأحد المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب ستاد أفريقيا.

وخلت القائمة من تواجد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق، وجاءت قائمة النادي الأهلي على النحو التالي:

قائمة الأهلي لمواجهة الوداد

مصطفى شوبير، علي لطفي، حمزه علاء، علي معلول، حمدي فتحي، محمد عبدالمنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم، محمد هاني، خالد عبدالفتاح، أليو ديانج، مروان عطية، عمرو السولية، بيرسي تاو، حسين الشحات، أحمد قندوسي، أحمد عبدالقادر، محمد مجدي أفشة، محمود عبدالمنعم كهربا، محمد شريف، طاهر محمد طاهر.

8 مباريات للأهلى على استاد القاهرة في نهائي دوري الأبطال

وخاض الفريق الأحمر 8 مباريات على ملعب القاهرة الدولي في نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في أربع وخسر في مباراة وحيدة

1- الأهلى 3-0 أشانتى كوتوكو الغانى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1982 ملعب القاهرة الدولي

2-الأهلى 0-0 أشانتى كوتوكو الغانى ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1983 ملعب القاهرة الدولي

3- الأهلى 0-0 الهلال السوداني ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 1987 ملعب القاهرة الدولي

4- الأهلى 1-1 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2001 ملعب القاهرة الدولي

5-الأهلى 1-1 الصفاقسي التونسي ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2006 ملعب القاهرة الدولي

6- الأهلى 1-3 النجم الساحلي التونسي إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007 ملعب القاهرة الدولي

7- الأهلى 2-0 القطن الكاميروني ذهاب نهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2008 ملعب القاهرة الدولي

8- الأهلى 2-1 الزمالك نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2020 ملعب القاهرة الدولي

11 مباراة جمعت الأهلى والوداد المغربي

والتقى الأهلي مع الوداد البيضاوي المغربي في 11 مباراة، حيث فاز الفريق الأحمر في مباريات وتعادل في أربع وخسر في ثلاث مباريات.

1-الأهلي 3-3 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

2- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2011

3- الأهلي 0-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

4- الأهلي 1-0 الوداد البيضاوي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2016

5- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

6- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي إياب دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

7- الأهلي 1-1 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

8- الأهلي 0-1 إياب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017

9- الأهلي 2-0 الوداد البيضاوي المغربي ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

10- الأهلي 3-1 الوداد البيضاوي المغربي إياب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2020

11- الأهلي 0-2 الوداد البيضاوي المغربي نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2022

مشوار الأهلي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض الأهلي 12 مباراة في بطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الحالي، حيث فاز في 8 مباريات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 24 هدفًا وتلقت شباكه 8 أهداف.

1- الأهلي 1-0 اتحاد المنستيري التونسي ذهاب دور الـ 32

2- الأهلي 3-0 اتحاد المنستيري التونسي إياب دور الـ 32

3- الأهلي 3-0 القطن الكاميروني الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الأهلي 0-1 الهلال السوداني الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الأهلي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الأهلي 2-5 صن داونز الجنوب أفريقي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الأهلي 4-0 القطن الكاميروني الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الأهلي 3-0 الهلال السوداني الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الأهلي 2-0 الرجاء المغربي ذهاب الدور ربع النهائي

10- الأهلي 0-0 الرجاء المغربي إياب الدور ربع النهائي

11- الأهلي 3-0 الترجى التونسي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الأهلي 1-0 الترجى التونسي إياب الدور نصف النهائي

مشوار الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

وخاض فريق الوداد المغربي 12 في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الحالي، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في ثلاث مباريات وخسر في مثلهما وأحرز لاعبوه 17 هدفًا وتلقت شباكه 5 أهداف.

مباريات الوداد المغربي بدوري الأبطال الموسم الحالي

1- الوداد المغربي 1-2 ريفرز يونايتد النيجيري ذهاب دور الـ 32

2-الوداد المغربي 6-0 ريفرز يونايتد النيجيري إياب دور الـ 32

3- الوداد المغربي 1-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الأولى بدور المجموعات

4- الوداد المغربي 0-1 شبيبة القبائل الجزائري الجولة الثانية بدور المجموعات

5- الوداد المغربي 1-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الثالثة بدور المجموعات

6- الوداد المغربي 2-0 بترو أتلتيكو الأنجولي الجولة الرابعة بدور المجموعات

7- الوداد المغربي 0-0 فيتا كلوب الكونغولي الجولة الخامسة بدور المجموعات

8- الوداد المغربي 3-0 شبيبة القبائل الجزائري الجولة السادسة بدور المجموعات

9- الوداد المغربي 0-1 سيمبا التنزاني ذهاب الدور ربع النهائي

10- الوداد المغربي 1-0 سيمبا التنزاني إياب الدور ربع النهائي (ركلات الترجيح 4-3)

11- الوداد المغربي 0-0 صن داونز الجنوب أفريقي ذهاب الدور نصف النهائي

12- الوداد المغربي 2-2 صن داونز الجنوب أفريقي إياب الدور نصف النهائي.