كود كلمني شكرا ورنلي لجميع الشبكات

يتعرض الكثير من المواطنين لمواقف صعبة، وعندما يلجأون إلى من يساندهم لا يجدون الرصيد الكافي للاتصال بهم؛ لذلك يبحث العديد من مستخدمي مؤشر البحث الشهير "جوجل" عن كود كلمني شكرا من شبكات المحمول المختلفة.

وترصد “فيتو” خلال التقرير التالي كود خدمة كلمني شكرًا من الشبكات المختلفة.

كيفية استخدام كود كلمني شكرا من وي

تتيح لك خدمة كلمنى أن ترسل رسالة قصيرة لمحمول آخر حتى يقوم بالاتصال بك.

طريقة إستخدام الخدمة:

اتصل بـ #رقم محمول الطرف الثاني*515*

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سوف تصلك رسالة تأكيد "تم تنفيذ طلبك بنجاح"



سيتم إرسال رسالة للطرف الثانى "من فضلك كلمني"



الشروط:

الخدمة متاحة لعملاء الكارت المدفوع مقدماََ وعملاء الكنترول



عدم وجود رصيد كافى لإجراء مكالمة أو إرسال رسالة نصية



5 رسائل يومية لكل عميل ويمكنك إرسال "من فضلك كلمنى" عملاء WE أو عملاء الشبكات الأخرى



كيفية استخدام كود كلمني شكرا من فودافون

ويمكن لكل عملاء ڤودافون الكارت، رسالتين "كلمنى شكرًا " مجانًا يوميًّا لأي رقم ڤودافون وب 5 قروش بدءًا من ثالث مرة.

ويمكن طلب الخدمة من خلال طلب *505*رقم الموبايل # وستصل رسالة "كلمني شكرًا" باللغة العربية والإنجليزية للرقم الذي تختاره وسيتم إرسال رسالة تأكيد لك في لحظتها.

سعر الخدمة 15 قرش لأي رقم على الشبكات الأخرى و10 قروش لأي رقم دولي وإذا كان رصيدك خلص تستطيع ان تستخدم خدمة كلمني شكرا من القيمة المتاحة ليك من خدمات شكرا 2 جنيه.

ولمعرفة استهلاكك لخدمات شكرًا "2 جنيه" أطلب #0*60* مجانا.

كيفية استخدام كود كلمني شكرا من أورانج

تقدر تبعت لحد 2 رسائل مجانية يوميا لأي رقم اورنچ أي رسالة إضافية لأرقام اورنچ بـ 10 قرش، والرسالة لأرقام غير اورنچ بـ 15 قرش، ولإرسال الرسالة باللغة العربية، اتصل بالرقم المختصر: #120* متبوعًا برقم الموبايل ثم#.



لإرسال الرسالة باللغة الإنجليزية، اتصل بالرقم المختصر:#121* متبوعًا برقم الموبايل ثم#.

كيفية استخدام خدمة رنلهم من أورانج

فقط أطلب الرقم اللي عايز توصله ولو مش معاك ثمن المكالمة، هتسمع اختيارات، اختار خدمة "رِنّلهم" والرقم هيجيله منك رنة.

العملاء المتاح لهم الخدمة جميع عملاء الكارت المدفوع مقدما وكنترول، وتقدر تستخدم الخدمة مجانا لاول محاولتين. ال3 المتبقيين بـ 50 قرش للمحاولة.

كود كلمني شكرا من اتصالات

ويمكن إرسال رسالتين مجانيتين إلى أي رقم 011. تكلفة الرسالة الإضافية 5 قروش لأي رقم يبدأ بـ011 و15 قرشًا إلى أي محمول محلى، ويمكن إدخال #100* على تليفونك، ثم اضغط على زر الاتصال قم باختيار رقم 1، ثم أدخل رقم الموبايل المرسل إليه والمكون من 11 أرقام، ويتلقى المستقبل رسالة "من فضلك كلمني".

أو اكتب # رقم الموبايل *111*، ثم اضغط زر الاتصال.



كود كلمني شكرا

وكلمنى شكرًا #رقم التليفون*505* وللاستعلام عن الرصيد كود #1*868*، وللاشتراك في باقات الإنترنت #2000*، ولخدمة سلفنى شكرًا #3*.

ولمعرفة التاريخ والساعة #100*، وإذا أراد المستخدم معرفة آخر مكالمة سابقة يتصل بالكود #150*.

كود الاستلاف من فودافون

ويستطيع عميل شركة فودافون استلاف من 4 جنيهات حتى 32 جنيهًا إذا كان رصيده أقل من 5 جنيهات وذلك حسب استخدامه للخط.

وممكن استخدام خدمة "سلفني شكرًا" 4 مرات والاستلاف حتى 12 جنيهًا إذا كنت من عملاء الكارت المشتركين على الشبكة من أكثر من سنة.

وكلما زاد استخدام الرصيد والشحن بمبالغ عالية سيكون متاحًا للعميل مبلغ أكثر للاستلاف حتى 32 جنيهًا.

كيفية الاستلاف من فودافون ولاستخدام كود خدمة “سلفني شكرًا” يمكن طلب #3* وسيتم تحويل 3 جنيهات رصيد في كل مرة.

سعر خدمة سلفني شكرًا جنيه واحد فقط وسيتم خصم الـ4 جنيهات من أول شحنة بعد الخدمة.

معرفة رقم فودافون

ويعاني البعض من صعوبة معرفة رقمه الخاص ولذلك حرصت الشركة العالمية على إتاحة كود معرفة رقم فودافون وهو #878*، والأكواد المختصرة فودافون وهي #888*.



مستخدمو خطوط شبكات الهواتف المحمولة

وفي سياق آخر يبدي الكثير من مستخدمي خطوط شبكات الهواتف المحمولة في مصر استياءهم عقب نفاد رصيدهم، ويتساءلون أين ذهب، مؤكدين أنهم لم يستخدموا ما يستدعي سحب كافة رصيدهم.

اتصالات

ويمكن لأي من مستخدمي خط اتصالات في مصر معرفة أين يذهب الرصيد ورصد كافة العمليات التي أجراها آخر 24 ساعة أو من آخر عملية شحن وتفاصيل نظام الخط من خلال كود *80#.

وبعد إدخال كود *80# يحصل العميل على آخر ٥ عمليات (ملخص - تفصيلي) وملخص استخدام آخر ٢٤ ساعة أو آخر كارت تفاصيل نظام الخط.

وتُعد خدمة رصيدي متاحة لكل عملاء الكارت والـminimix من عملاء شركة اتصالات مصر.

أورانج

وتقدم شركة أورانج خدمة التحكم في الرصيد "رسيني" لمتابعة استهلاك الرصيد بالتفصيل من خلال كود #13# أو #100# واختيار رصيدي ويتم استقبال رسالة نصية باستهلاك العميل في أخر 24 ساعة، ومعرفة تفاصيل استخدام الخط في آخر 30 يومًا أون لاين.

كيفية الاستخدام: اطلب #13# من خطك أو #100# واختار رصيدي.

ويمكن الدخول من على الموقع الرسمي للشركة بالحساب الشخصي للعميل واختيار حسابي، رصيدي ثم اختيار "تفاصيل الرصيد".

والخدمة متاحة لعملاء الكارت وكنترول وكارت الشركات مجانًا لأول مرة في اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.

فودافون

وتقدم شركة فودافون خدمة "اشرحلى رصيدى" لمعرفة كافة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت مجانًا لكل عملاء فودافون الكارت.

ويمكن لعملاء فودافون الكارت معرفة تفاصيل استهلاك الرصيد فى المكالمات والإنترنت عن طريق الكود #81* مجانًا لأول مرة فى اليوم والرسالة الإضافية بـ10 قروش.